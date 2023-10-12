الحجوزات المسبقة ترفع إشغال فنادق دبي إلى 100 %

يترقب القطاع الفندقي في دبي طفرة سياحية كبيرة خلال الربع الرابع من العام الجاري، بدعم من نشاط الحركة السياحية وزيادة عدد الفعاليات والمؤتمرات والأعياد، ويتوقع مسؤولون ومدراء في القطاع الفندقي أن يرتفع إشغال الغرف الفندقية في الإمارة إلى أكثر من 90 % وتصل إلى 100 % في بعض الأحيان بفضل الحجوزات المسبقة من جانب المشاركين في سلسلة كبيرة من الفعاليات في دبي خلال الفترة المقبلة.

وتستضيف دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري العشرات من المعارض والفعاليات المتخصصة، حيث يحتضن مركز دبي التجاري العالمي، خلال الربع الرابع أكثر من 100 فعالية تجارية واستهلاكية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي تستضيفها الفنادق، الأمر الذي سيشكل رافداً رئيسياً للقطاع الفندقي في الإمارة خلال هذه الفترة.

وقال مسؤولو الفنادق لـ((البيان)): إن الطفرة السياحية التي ستشهدها دبي خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري تنعكس بالإيجاب على العديد من القطاعات الحيوية وتحقق عوائد مجزية، وعلى رأسها قطاع الفنادق والشقق الفندقية، بالإضافة إلى قطاعات التجزئة وتأجير السيارات ومراكز الصرافة والمطاعم، مشيرة إلى أن إشغال الغرف الفندقية، لا سيما في الفنادق القريبة من شارع الشيخ زايد والفنادق الشاطئية يصل إلى الإشغال الكامل في بعض الأيام، لا سيما خلال عطلة العيد الوطني ورأس السنة الميلادية وغيرها.

تعدد الجنسيات

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق تايم، إن نسب الإشغال في فنادق المجموعة خلال الربع الرابع تتراوح بين 85 إلى 95 %، مشيراً إلى أن دبي تستمر في كونها الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، خصوصاً في ظل الإمكانات المميزة والبنية الفندقية التي تمتلكها الإمارة.

وأضاف أن تعدد الفعاليات المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، يساهم في جذب عدد أكبر من السياح من مختلف الفئات، سواء الترفيهية أو العائلية أو سياحة الأعمال والمؤتمرات. وأشار إلى أن سياح الأعمال يستحوذون على أكثر من 50 % من مجمل فنادق دبي. وأوضح أن تعدد الجنسيات التي تتوافد على الإمارة خلال هذه الفترة يظهر بشكل واضح أن هذه الفعاليات أخذت طابع العالمية، وهو ما يرسخ اسم دبي كواحدة من أهم عواصم الفعاليات في العالم، معرباً عن أمله في أن تستمر الإمارة في استقطاب الأحداث العالمية لكونها تشكل دفعة قوية لقطاع الضيافة.

فعاليات عالمية

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية، إن قطاع السياحة في دبي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الوافدين في الربع الرابع من كل عام مقارنةً بأشهر الصيف مدعوماً ببعض الأحداث العالمية والفعاليات والمعارض الرئيسية التي تستضيفها دبي بما في ذلك مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) نوفمبر المقبل، ومعرض جيتكس للتكنولوجيا، ومعرض دبي للطيران الرائد عالمياً، لذلك من المتوقع أن ترتفع نسب الإشغال لتتراوح بين 80 و90 %.

وأضاف ماكلوغلين أن دبي باتت وجهة عالمية تستقبل الزوار من جميع أنحاء العالم ومن مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن ضيوف فنادق ((باراماونت)) من مختلف الجنسيات وتحديداً من دول المنطقة، وخاصة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ضيوف من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والهند وفرنسا، إلى جانب الضيوف من السوق المحلي.

استقطاب الزوار

وقال صلاح منصور، المدير التنفيذي لشركة ((إس تي إس)) في مجموعة دبي لينك، إن كافة المؤشرات تؤكد أن الربع الأخير من العام الجاري يُعتبر الأكثر نشاطاً من حيث التدفقات السياحية إلى الإمارة، بدعم من نشاط الفعاليات والمؤتمرات الكبرى مثل معرض دبي للطيران و((كوب 28)) والأعياد الوطنية والدينية وغيرها. وهذا يُسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية الداخلية واستقطاب الزوار من الخارج، مما ينعكس بشكل مباشر على معدلات إشغال الفنادق، والتي من الممكن أن تتجاوز 90 % في كثير من الأحيان وتصل إلى 100 % في بعض الأيام، وهو ما يزيد على مستويات العام الماضي بنسب تتراوح بين 15 إلى 20 %.

وأكد منصور أن دبي نجحت في تعزيز مكانتها كعاصمة للفعاليات والمعارض والمؤتمرات الكبرى، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والفنادق والطيران والتجزئة وغيرها. وشدد على أنه على الرغم من تواصل دخول الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، إلا أن القطاع ما زال ينجح في تحقيق مستويات إشغال متميزة.

وأضاف أن الفنادق القريبة من مراكز المعارض والفنادق الشاطئية تستحوذ على الحصة الأكبر من النزلاء خلال الربع الأخير، متوقعاً أن تشهد السياحة الترفيهية كذلك نمواً في الربع الرابع من العام الجاري خاصة خلال فترة الأعياد، مع تضاعف تدفق النزلاء من السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وقال إن الجهات الحكومية في دبي نجحت في ابتكار حركة مستمرة مملوءة بالأحداث والفعاليات التي تناسب جميع أذواق الزوار للمدينة، من خلال استقطاب العديد من المؤتمرات والمعارض العالمية التي تعزز سياحة الأعمال في دبي.

ارتفاع الطلب

وتوقع سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في شركة روتانا لإدارة الفنادق، أن يصل متوسط إشغال المجموعة في الإمارات إلى أكثر من 90 %، وقال إن غالبية الحجوزات التي تم إجراؤها بالفعل كانت من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأضاف الأسمر أنه مع إقبال موسم مليء بالأحداث الكبرى مثل مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، ومعرض جيتكس، وفعاليات الفورمولا 1، وغيرها من الأحداث المرتقبة والتي تم التخطيط لها بالفعل خلال الربع الرابع، من المتوقع ارتفاع الطلب على الحجوزات الفندقية في جميع أنحاء الإمارات ومن مختلف الأسواق.

وقال إن الفعاليات والأحداث الكبرى ستساهم في تعزيز التدفقات السياحية إلى الإمارات، مشيراً إلى أن روتانا استعدت بشكل كامل لهذه الفترة التي ستشهد المزيد من التدفقات السياحية.

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