364 % قفزة التداول على صناديق الاستثمار بسوق أبوظبي منذ بداية 2023

سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة منذ بداية العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستناداً إلى بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات (وام) من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بـ 364.2% لتصل إلى 4.507 مليارات درهم حتى جلسة أمس، مقابل نحو 971 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي 405.8% إلى 815.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق منذ بداية العام الجاري وحتى أمس، مقابل 161.2 مليون وحدة خلال الفترة نفسها من 2022، فيما نما حجم الصفقات على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي 284.2 % لتقفز إلى 30.8 ألف صفقة منذ بداية العام الجاري مقارنة بـ 8025 صفقة في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وأدرج سوق أبوظبي في يونيو الماضي وحدات صندوق شيميرا - ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول لتتبع حركة الأسهم الصينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، إضافة إلى إدراجه في نوفمبر الماضي صندوق ((شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15))، الذي يتبع مؤشر ((فاداكس 15))، بينما أدرج في أغسطس الماضي صندوق مؤشرات متداولاً يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول.

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