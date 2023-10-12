سوق دبي يصعد بأعلى وتيرة في 3 أسابيع بمكاسب 7 مليارات درهم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي أمس بـ0.77 % أو ما يعادل 31.12 نقطة، وهو أعلى وتيرة ارتفاع يومية في 3 أسابيع تقريباً، وتحديداً منذ جلسة 21 سبتمبر الماضي، بدعم رئيسي من الأسهم القيادية، مسجلاً مستوى 4082.24 نقطة، ليحقق السوق مكاسب أمس، ويربح رأسماله السوقي أكثر من 7 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 680.5 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 687.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهما ((تبريد)) و((أمانات القابضة)) ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 4.6 و4.4 % على التوالي، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 96.4 مليون درهم، بـ 29.6 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 322.9 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي، ارتفاع أسهم سلامة 3.5 %، وشعاع كابيتال 2.9 %، وديوا 2.4 %، وزاد والإمارات دبي الوطني 2.3 %، وإعمار العقارية 1.8 %، وإعمار للتطوير 1.3 %.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار أكثر من 45 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 179.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 134.9 مليون درهم.

مكاسب

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 22 مليار درهم أمس، في جلسة منتصف الأسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.454 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 3.476 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.788 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 312.2 مليون سهم عبر تنفيذ 24.6 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، بـ0.35 % إلى مستوى 9647.76 نقطة. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 224.7 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 123.98 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 95 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، فودكو الوطنية 5.3 %، وغذاء القابضة 5.1 %، و((إنفيكتوس للاستثمار)) 4.7 %، و((أدنوك للتوزيع)) 3.5 %، و((حياة للتأمين)) 3 %، و((طاقة)) 2.5 %، و((الدار العقارية)) 2.5 %.

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