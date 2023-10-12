حقيقة إدراج التربية الدينية في مصر بالمواد المضافة للمجموع

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عنها، مُشددةً على أن نظام المناهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية.

وبينت أن مادة التربية الدينية لا تعد ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لأي مرحلة من المراحل التعليمية، وإنما تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

كان بعض أولياء الأمور في مصر قد طالبوا، في وقت سابق، بجعل مادة التربية الدينية مادة أساسية بدرجات تضاف إلى المجموع

وإلزام الطلاب بحضور حصتها، مشددين على ضرورة الاهتمام بالقيم الأخلاقية.

وأوضح الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن هناك تهميشاً في المدارس المصرية لمادة التربية الدينية، بسبب كونها غير أساسية.

ورأى شوقي، في تصريحات نشرها موقع «صدى البلد» الإخباري، أن وجود التربية الدينية بوصفها مادة أساسية سيساعد الطلاب بصورة كبيرة على الاهتمام بها، لافتاً إلى أن دراستها تساعد على نشر الأخلاق.

وقال إن الهدف من جعلها مادة أساسية كما يطالب أولياء الأمور أن يكون هناك اهتمام داخل المجتمع المصري بمادة التربية الدينية، لأن عدم إضافتها كمادة أساسية أدى إلى إهمالها من تلاميذ المدارس، ما جعل عقولهم فارغة من تعاليم الدين.

وشدد على ضرورة ترسيخ المفهوم الديني بالنسبة إلى طلاب المدارس، مشيراً إلى أنه

مسألة جوهرية؛ لأن الدين يدعو إلى التسامح.