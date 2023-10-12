إدارة الضرائب الأمريكية تطالب «مايكروسوفت» بدفع 29 مليار دولار

أعلنت مجموعة مايكروسوفت، أمس، أن سلطات الضرائب الأمريكية طالبتها بدفع 28.9 مليار دولار لسداد مستحقّات غير مدفوعة بين عامي 2004 و2013 مع الفوائد والغرامات، مؤكّدةً رفضها هذا الطلب وعزمها على الطعن به.

وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا، في وثيقة أودعتها في سوق الأوراق المالية ونشرتها أمس، إنها ترفض هذا الطلب، وتعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن به إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأكد دانيال غوف، نائب رئيس «مايكروسوفت» لشؤون القضايا الضريبية الدولية، أنّ «عملية الاستئناف لدى مصلحة الضرائب الأمريكية ستستغرق سنوات عدّة، وإذا لم نتوصّل إلى اتفاق مباشر مع مصلحة الضرائب الأمريكية، فستتاح لمايكروسوفت الفرصة للطعن أمام القضاء في القضايا العالقة».

وأوضح أن النزاع بين «مايكروسوفت» وسلطات الضرائب الأمريكية يتعلّق بأرباح وزّعتها الشركة بين العامين 2004 و2013 في بلدان وولايات قضائية متعدّدة.

وأضاف أن مصلحة الضرائب الأمريكية لم تأخذ في الاعتبار مبلغاً يصل إلى 10 مليارات دولار من الضرائب دفعتها «مايكروسوفت» بالفعل.

وتابع: «نعتقد أنّنا دفعنا دائماً الضرائب المستحقّة علينا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم».

وحقّقت «مايكروسوفت» إيرادات بقيمة 212 مليار دولار في سنتها المالية الأخيرة (المنتهية في 30 يونيو 2023)، كانت حصّتها منها أكثر من 72.4 مليار دولار من الأرباح الصافية.

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