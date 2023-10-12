أكد أن دعوتهم لمغادرتها لن تؤدي إلى السلام.. بوتين: غزة جزء من أرض الفلسطينيين التاريخية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن الدعوات الموجهة إلى الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة إلى سيناء ليست أمراً يمكن أن يؤدي إلى السلام، موضحاً أن «غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية».

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها قناة «آر تي عربية»: «من الصعب إعطاء تقييمات، هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخياً».

وأضاف: «كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة».

كانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى صرحت بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفاً هو الأخطر في تاريخها.

وقالت المصادر، في تصريحات لقناة «القاهرة» الإخبارية المصرية، إن «هناك مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم».

وصرحت سفيرة إسرائيل لدى مصر، أميرة أورون، أول من أمس، أنه ليس لدى تل أبيب أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، مؤكدةً أن السلطات لم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.

وأطلقت حركة «حماس»، السبت الماضي، عملية «طوفان الأقصى»، وتم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفَّذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

ورداً على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية»، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهدداً بتدمير حركة «حماس»، وتحويل غزة إلى خراب.

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