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الاجتماع بحث تطورات الساحة الفلسطينية.. المرر يترأس وفد الإمارات المشارك بمجلس جامعة الدول العربية

10/12/2023 3:23:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد أمس بناء على طلب دولة فلسطين، برئاسة المملكة المغربية (رئاسة الدورة الحالية رقم (160) للمجلس الوزاري للجامعة العربية)، وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إثر التصعيد الأخير غير المسبوق في قطاع غزة.

بحث الاجتماع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والتصعيد الأخير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واعتمد قراراً تضمن تأكيد الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وإدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وضرورة حماية المدنيين، وإدانة ما تعرض له الشعب الفلسطيني وما يتعرض له حالياً من عدوان، وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، وتأكيد أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب تحقيق السلام العادل وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية، كما بحث الاجتماع تقديم مساعدات إغاثية وطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية.

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