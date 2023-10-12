بحثا التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الجاري وتداعياته.
تطرق الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع، وكذلك أهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.
وحذر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان من خطورة استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أهمية توحيد جميع الجهود الإقليمية والدولية واتساقها، بهدف إنهاء التطرف و العنف والتوتر المتصاعد الذي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة وشعوبها.
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