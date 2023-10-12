بحثا التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الجاري وتداعياته.

تطرق الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع، وكذلك أهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وحذر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان من خطورة استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أهمية توحيد جميع الجهود الإقليمية والدولية واتساقها، بهدف إنهاء التطرف و العنف والتوتر المتصاعد الذي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة وشعوبها.

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