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كتائب القسام تطلق سراح إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهما في غزة

10/12/2023 3:23:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس، مقطع فيديو يُظهر إخلاء سبيل سيدة إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهما في قطاع غزة لأيام.

وأظهر المقطع السيدة الإسرائيلية وهي تجتاز مع طفليها السياح الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، يرافقهم مسلحون من القسام.

وترك مسلحو القسام السيدة الإسرائيلية تدخل إلى السياج قبل أن يعودوا باتجاه غزة، بحسب المقطع القصير.

وشنَّت حماس، يوم السبت، هجوماً غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم «طوفان الأقصى»، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وعقب ذلك، أعلنت حماس عن أسر عشرات الإسرائيليين، بينهم ضباط وجنود، واقتيادهم إلى قطاع غزة.

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