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القوات الفرنسية تبدأ انسحاباً «تاريخياً» من النيجر

10/12/2023 3:23:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت القوات الفرنسية في مغادرة النيجر، بعد أكثر من شهرين على الإطاحة بالرئيس المنتخب، في هذه الدولة الأفريقية، فيما تعتزم واشنطن الإبقاء على أكثر من 1000 جندي أمريكي في قاعدتين بالنيجر، بحسب ما ذكرت وكالة ((بلومبيرغ)).

وقال الكولونيل بيير غاوديلييه المتحدث باسم الجيش الفرنسي إن أكثر من مئة جندي غادروا على متن رحلتين من العاصمة نيامي، في أول جولة من خروج الجنود، ضمن جولات تستمر حتى نهاية العام، وأكد أنهم عائدون جميعهم إلى فرنسا. وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قد وصف مغادرة القوات الفرنسية، في وقت سابق، بأنها ((لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته)).

في السياق، طالب المجلس العسكري، في مذكرة رسمية، أمس، منسق الأمم المتحدة، لويز أوبان، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. ويتهم المجلس الأمم المتحدة باللجوء إلى ((مناورات بتحريض من فرنسا))، لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماعات دولية أخرى.

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