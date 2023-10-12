توعَّد بسحق الحركة.. نتانياهو: كل عضو بـ«حماس» في حكم الميت

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، بسحق حركة حماس، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، في مقابل إطلاق حماس صواريخ على إسرائيل.

وقال نتانياهو، في تصريح متلفز مقتضب: «حماس هي داعش، وسنسحقها وندمرها كما دمر العالم داعش»، محذّراً من أن كل عضو في الحركة سيكون «في حكم الميت».

وأتى ذلك بعدما أعلن القادة الإسرائيليون التوصل إلى اتفاق لتشكيل «حكومة طوارئ»، في ظل الحرب مع فصائل فلسطينية.

وتوصل نتانياهو والقيادي المعارض بيني غانتس إلى اتفاق تشكيل «حكومة طوارئ» و«حكومة حرب».

وستضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، إضافة إلى القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، عضوين مراقبين.

على الأرض، يتواصل تبادل القصف مخلّفاً مزيداً من الضحايا، وتستمر حصيلة القتلى في الجانبين، بالارتفاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، ارتفاع حصيلة قتلى العملية غير المسبوقة لحماس الى 1200 في إسرائيل، وأصيب أكثر من 2700 بجروح. وبين القتلى 169 جندياً تم إبلاغ عائلاتهم بمقتلهم، وفق الجيش.

في الأثناء، ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1100، وأصيب 5339 شخصاً بجروح في القصف، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ومن بين القتلى في غزة 11 موظفاً في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على ما أعلن الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.

كما قُتل خمسة مسعفون، بينهم أربعة تعرضت سيارتهم للاستهداف في غزة، أمس، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأعلنت حماس والجهاد الإسلامي، أمس، تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة على جنوب إسرائيل ومطار بن غوريون، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في التجمعات السكانية المحيطة بغزة.

وطال قصف لحركة حماس مستشفى في مدينة عسقلان في جنوب الدولة العبرية، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المستشفى.

وأطلقت حركة حماس السبت عملية «طوفان الأقصى» التي توغل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر والبر، عبر قطع أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، وتخلله إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

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