أربعة «دراجين» إماراتيين يستكشفون مدن القارة الأوروبية

أكملت مجموعة من أربعة شباب من دولة الإمارات العربية المتحدة، تجمعهم الصداقة، رحلتهم المثيرة على الدراجات النارية التي امتدت 21 يوماً عبر عدة دول أوروبية، في تجسيد لروح المغامرة وحسن النية عند الشباب الإماراتيين، إذ يعد هذا النوع من الرحلات فرصة للتعرف إلى العالم والتواصل مع ممثلي الثقافات الأخرى.

وقام المغامرون سعيد الجناحي ويوسف الحمادي وعمران أهلي ومبارك باستكشاف 17 مدينة، في جولتهم التي أقل ما يقال عنها إنها ساحرة وآسرة، وهذه المدن هي: أمستردام، وبروكسل، وكاليه، وكولونيا، وكومو، وفلورنسا، وفرانكفورت، وغروسغلوكنر، وإنترلاكن، وليوبليانا، ولندن، وميلانو، وميونيخ، ونانسي، وباريس، وبيزا، والبندقية، وزيل أم سي. وامتدت رحلتهم إلى تسعة بلدان مختلفة، ومن ذلك النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسلوفينيا وسوازيلاند والمملكة المتحدة.

وحظي هؤلاء الفرسان الإماراتيون بتجربة لا تنسى طوال فترة رحلتهم الملحمية، فنشروا الفرح وأقاموا علاقات دائمة مع الأشخاص الذين التقوهم في رحلتهم وقد مثلوا دولة الإمارات العربية المتحدة بكل فخر وعلى أكمل وجه، وجسدوا الدفء وكرم الضيافة، ما ترك انطباعاً إيجابياً عن وطنهم في كل مدينة زاروها.

ولم تجسد هذه الرحلة ما يتمتعون به من الروح الرياضية وحس المغامرة فقط، وإنما مثلت لهم أيضاً فرصة لأن يكونوا سفراء لبلدهم وثقافتهم يظهرون الوجه المشرق للدولة، ويختبرون الفرص في إبراز القيم الأصيلة والتعبير عنها خير تعبير.

وأثبتت مغامرتهم الرائعة أن الطريق المفتوح يمكن أن يسد الفجوات الثقافية، ويعزز الروابط ويخلق صورة عالمية إيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



