«تنوير للموسيقى الروحيّة» يحتفي بالفنون الشعبية الإماراتية

تستضيف فعاليات «مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة»، الذي يقام في الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر المقبل في صحراء منطقة مليحة بالشارقة، سلسلة عروض فنية تراثية إماراتية، تقدمها فرق «معهد الشارقة للتراث» لتنقل جمهور الحدث إلى روح الهوية الإماراتية الأصيلة، وتجسّد جماليات وتقاليد احتفاء الأجداد بمناسباتهم وأفراحهم في البيئات الصحراوية والساحلية والجبلية التي تتميز بها مناطق وإمارات الدولة.



وتأتي مشاركة «معهد الشارقة للتراث» في المهرجان، تجسيداً لرؤيته في الحفاظ على التراث الإماراتي والانفتاح على التراث العالمي، والاستفادة مما يزخر به من غنى وتنوع، ليكون التراث الخيط الجامع للبشرية، ويجسد عبر عروض الفرق الشعبية جذور الهوية الإماراتية والقواسم المشتركة التي تجمعها بثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

ويشهد المهرجان عروضاً شعبية وفنوناً إماراتية عديدة في اليوم الأول في مسرح المهرجان، ومنها فن الآهلة الذي كان الإماراتيون الأوائل يقدمونه على شكل لوحات استعراضية جماعية تروي حكاياتهم مع البحر، وتعتمد على قوة الحنجرة ومخزون الشعر النبطي الأصيل؛ وفن المالد، الذي يقدّم فيه المحتفلون بالمولد النبي الشريف نفحات من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمتزج فيها فن الإنشاد بالشعر والمدح؛ وفن الويلية، الذي يعد من أبرز فنون الساحل الشرقي في الإمارات، والذي يسمى كذلك فن المسبع، نظراً لأنه قائم على ترديد مجموعة من الشعر الشعبي مكونة من سبعة أشطر، كل ثلاثة منها تأتي بقافية، وتقدمها الفرق في لوحات فنية استعراضية وعلى إيقاع مجموعة من الطبول المعروفة في الآلات الموسيقية الشعبية.



كما ستتواصل الفعاليات والعروض التراثية الإماراتية والرقصات الشعبية طوال أيام المهرجان في ساحات السوق ويقدمها فريق من الرجال والنساء، ويعرضون فيها نماذج من صناعات الحرف الشعبية، وأصنافاً من المأكولات التقليدية المحليّة.

وعن مشاركة الفرق التراثية في المهرجان، قال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «يشكل مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة إضافة نوعية لأجندة الفعاليات الثقافية التي تشهدها إمارة الشارقة، وخاصة أنه يحمل رسالة كبيرة وعميقة وممتدة في ذاكرة تراثنا الشعبي والعربي، إذ ظلت الموسيقى أبرز الفنون التي تعبّر عن جوهر الثقافات وتعكس قيمها وأصالتها وتجسد هويتها بقوالب جمالية يمكن أن تتواصل معها وتفهمها وتتعرف إليها الشعوب من مختلف ثقافات العالم، ولهذا نحن حريصون على تقديم عروض تراثية تنقل روح الثقافة الإماراتية الأصيلة وجذورها للمشاركين في المهرجان من كل حضارات وبلدان العالم».



