«أبوظبي للثقافة والفنون» تنظم ندوة حوارية في المملكة المتحدة

برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، نظمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الندوة الحوارية الثانية ضمن مبادرة «الفنون في السفارات» في إطار فعاليات الدورة العشرين الاستثنائية للمهرجان الذي يعقد برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وذلك يوم 6 أكتوبر في سفارة دولة الإمارات في لندن بالمملكة المتحدة.

وانعقدت الندوة الحوارية بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، والشيخ خالد سعود القاسمي، نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات لدى المملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وصناع القرار في قطاعي الثقافة والفنون وممثلي وسائل الإعلام.



وقالت هدى إبراهيم الخميس: «نقدم مبادرة الفنون في السفارات، مبادرة الدبلوماسية الثقافية الرائدة، بالشراكة مع وزارة الخارجية الإماراتية، برعاية فخرية كريمة وإلهام من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، المؤمن بدور الثقافة والفنون في بناء جسور التلاقي والتواصل الإنساني وحوار الثقافات».

كما عبرت عن شكرها لسفير الدولة لدى المملكة المتحدة، منصور عبدالله أبو الهول، وفريق عمل السفارة، وأضافت: «نسعى إلى إبراز أعمال ومنجز فنانينا المبدعين، وتسليط الضوء على فكر الإمارات وحرفية بناء حضارتها، والإسهام في إثراء الحوار العالمي حول الإبداع الإماراتي»، وختمت بالقول: «يسرنا أن نستضيف الفنانة فرح القاسمي تحاورها القيمة الفنية مايا الخليل، لتسليط الضوء على تجربتها الاستثنائية ومعرضها الفردي الأول في المملكة المتحدة بالتعاون مع مؤسسة دلفينا العريقة، مع مشاركاتها العالمية واختيار أعمالها من كبريات المتاحف الفنية».

وقال الشيخ خالد سعود القاسمي، نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن: «لقد تشرفت بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي. كان النقاش بين الفنانتين فرح القاسمي ومايا الخليل المعروفتين في عالم الفن في الشرق الأوسط مميزاً ومثمراً. وتعمل مبادرة «الفنون في السفارات» التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على تعزيز العلاقات من خلال برامج التبادل الثقافي، ومثل هذه الأحداث تؤكد قوة الفن في تعزيز العلاقات وتمتين الروابط الثقافية بين الدول».

وتمحورت الندوة الحوارية التي شاركت فيها الفنانة الإماراتية فرح القاسمي وأدارتها القيّمة الفنية مايا الخليل، حول تجربة الفنانة الرائدة وقدرتها الاستثنائية على استحضار الماضي وإعادة تشكيله بمزج هادف بين الأصالة والمعاصرة، والقيم والحداثة، مجسدة طفولتها وذكريات العائلة والمجتمع في تجسيد فني لعلاقتنا بالتكنولوجيا والكمبيوتر والألعاب كعالم افتراضي واعد بالكثير في مجالات المعرفة والفكر والإبداع.

وتتزامن الندوة مع المعرض الفردي الأول للفنانة القاسمي في المملكة المتحدة «خطأ... أعد المحاولة مرة أخرى» الذي يستوحي عنوانه من رسالة الخطأ في الكمبيوتر التي كانت تظهر على جهاز الحاسوب القديم لعائلة الفنانة، حيث تعتبر هذه الآلة هي الرابط بين الفنانة وعائلتها من جهة والعالم من جهة أخرى خلال الأيام الأولى للاتصال بالإنترنت عبر الهاتف.



