«الليلة قبل الأخيرة».. طرح عميق لمشاكل أسرية شائكة

عرض المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مسرح قصر الثقافة بالشارقة وعلى مدار ثلاثة أيام، من التاسع حتى الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، مسرحية «الليلة قبل الأخيرة»، والمسرحية من إنتاج وإعداد «فريق مسرح العائلة» في المكتب، وهي من تمثيل الفنانتين بدور، وفاطمة عبد الله، وبحضور جمهور متعدد الفئات، على رأسهم يحيى البدري المدير التنفيذي لمسرح الشارقة الوطني.

وتعكس المسرحية الجوانب والأبعاد النفسية والاجتماعية للمرأة الأم، حين يغادرها آخر الأبناء، لتبقى وحيدة تسكنها الهواجس، وليلة قبل الزواج يدور حوار بينها وبين ابنتها التي ستتزوج وتغادرها لبيت زوجها، حول الذكريات والتحديات التي واجهتهما، وواجهت الأسرة بحضور الأب في مواقف، وغيابه في مواقف أخرى، وفيما تستعد الفتاة للزواج تحدث مفاجأة للجمهور، وجاء عرض المسرحية بهدف نشر القيم والمبادئ الأسرية التي يسعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إلى ترسيخها.

من الجدير بالذكر أن المسرحية سبق أن عرضت في المملكة المغربية، حيث شارك المكتب من خلال مسرح العائلة، في ملتقى المبدعات العربيات والذي خصص هذا العام للمرأة الكاتبة والمخرجة في المسرح العربي، وذلك بهدف تبادل الخبرات والثقة المتبادلة بين الطرفين، ولاقت المسرحية استحسان الجمهور والنقاد.

كما عرضت المسرحية خلال حفل تكريم الفائزات في جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في نسختها الخامسة.



ويذكر أن المكتب الثقافي والإعلامي يستعد كذلك لعرض مسرحية «ساعة ترشيد» خلال شهر نوفمبر المقبل في مسرح قصر الثقافة، والمسرحية من إنتاج فريق مسرح العائلة بالمكتب.



