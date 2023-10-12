استقبال حافل لـ «الشارقة للدفاع عن النفس» وصيف أوروبا القارية للجوجيتسو



حظيت بعثة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، باستقبال حافل بعد عودتها عبر مطار الشارقة الدولي، بعد تمكن النادي من الفوز بالمركز الثاني في بطولة أوروبا القارية للجوجيتسو، والتي أقيمت منافساتها في تركيا والتي شارك بها 68 فريقاً، وتمكن أبناء النادي من نيل 30 ميدالية ملونة منها 16 ذهبية و8 فضيات و6 برونزيات.

حضر استقبال البعثة، عضوا مجلس إدارة النادي محمد عبد الله بورحيمة، وعلي عبيد الحمودي، وموظفو النادي وعدد من أسر اللاعبين، حيث تم تقليد الأبطال باقات الورود تثميناً وسعادة بالإنجاز الدولي المميز،

وأهدى رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبد الرحمن العويس، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للدعم الكريم والمستمر والذي ساهم بأن يكون نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحد أبرز الأندية التخصصية على مستوى العالم، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مؤكداً أن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤيته الاستراتيجية بضرورة العمل على استكشاف المواهب المواطنة وتطويرها والحفاظ عليها ساهمت بأن يواصل لاعبو النادي إنجازاتهم المميزة.



كما قدم العويس الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي للدعم والمتابعة التي أسهمت باستمرار التميز والتألق خلال المشاركات الدولية والمحلية، وأثنى على متابعة إدارة التدريب الرياضي وجهود الجهازين الفني والإداري في تهيئة اللاعبين للمشاركة في جميع البطولات بطموح عال وبما يساهم بتحقيقهم للإنجازات.

بدوره، أكد عبد العزيز محمد الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي للنادي، أن بطولة أوروبا القارية لمحترفي الجوجيتسو تعتبر إحدى أقوى البطولات الدولية لما تضمه من لاعبين دوليين، وقدم لاعبو النادي مستويات مميزة واستحقوا نيل الميداليات الثمينة، مؤكداً أن الجهازين الفني والإداري سيستثمران النقلة النوعية في الأداء الفني والذهني للمشاركة بشكل أفضل في البطولات المقبلة.

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