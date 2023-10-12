يلعب في دوري تشامبيونشيب الانجليزي لكرة القدم (المستوى الثاني).. واين روني مدرباً جديداً لبرمنغهام

أعلن نادي برمنغهام الذي يلعب في دوري "تشامبيونشيب" الانجليزي لكرة القدم (المستوى الثاني)، الأربعاء، تعيين نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق واين روني مدرباً له بعقد لثلاث سنوات ونصف.

وقال روني البالغ 37 عاماً "أنا مغتبط جداً للانضمام الى برمنغهام في هذا الوقت المثير. من الواضح انهم (مجلس الادارة) يملكون مشروعاً ومصممون على تحقيق طموحاتهم للنادي. اتطلع قدما للبدء بعملي".

وسيضم الجهاز الفني لروني كل من الدوليين السابقين اشلي كول وزميله السابق في مانشستر يونايتد الايرلندي جون اوشي.

وتخلى برمنغهام عن مدربه السابق جون يوستاس قبل ايام على الرغم من احتلاله المركز السادس حاليا في دوري "تشامبيونشيب".

وكان روني توصل الى اتفاق مع نادي دي سي يونايتد الأميركي قبل ايام يقضي بإنهاء تعاونهما، عقب فشل النجم الإنكليزي السابق في قيادة نادي العاصمة إلى الأدوار الإقصائية.

واخفق الدولي الإنجليزي السابق وأسطورة مانشستر يونايتد الذي استلم الإدارة الفنية لنادي العاصمة في يوليو 2022، في قيادة فريقه إلى البلاي أوف على الرغم من إنهائه الموسم في المركز التاسع (40 نقطة من 34 مباراة) في المنطقة الشرقية، وهو آخر المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية، لأن ملاحقيه نيويورك ريد بولز (40 من 33) وشيكاغو فاير (40 من 33) وتشارلوت (39 من 32) ونيويورك سيتي (38 من 33) يملكون فرصة تخطيه.

وسبق لروني ان خاض تجربة التدريب في "تشامبيونشيب" على رأس الجهاز الفني لدربي كاونتي من 2020 الى 2022.

ويعتبر روني ثالث افضل هداف في تاريخ الدوري الانجليزي بعد تسجيله 208 اهداف في 481 مباراة، ويتقدمه هاري كاين هداف توتنهام سابقاً ومهاجم بايرن ميونيخ الالماني حالياً (213) وألن شيرر هداف نيوكاسل السابق حامل الرقم القياسي مع 260 هدفا.

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