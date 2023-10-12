الدوري الإيطالي يبحث تدشين منصة إعلامية مع وصول عملية بيع حقوق البث لطريق مسدود

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤولون في أندية ورابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن البطولة تمضي قدما في خطط لإطلاق منصة إعلامية خاصة بها بدعم من مستثمرين في الوقت الذي تواجه فيه عملية بيع حقوق البث محليا صعوبات في جذب الاهتمام.
وتم طرح إنشاء منصة إعلامية لبث مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي على محطات تلفزيونية أخرى بالإضافة إلى إطلاق خدمة الاشتراك في بث الفيديو المباشر التي تديرها رابطة الدوري وذلك بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
وينظر إلى هذه المبادرة على أنها وسيلة لتقليل اعتماد الدوري على ميزانيات هيئات البث المتقلصة في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة.
وسيكون إطلاق منصة للبث التلفزيوني خاصة بالمباريات هو الأول من نوعه في أي دوري كرة قدم كبير في أوروبا.
وبلغ إجمالي العروض التي تم تلقيها حتى الآن لشراء حزم مختلفة من بث المباريات وفقا لعقود تمتد لعدة سنوات أقل من 900 مليون يورو (950 مليون دولار) سنويا، وذلك وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر، وهو أقل من العقود الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل.
ويسعى الدوري الإيطالي للحصول على عروض محسنة من أصحاب الحقوق الحاليين وهما شبكة سكاي ايطاليا ومنصة دازون، مع منافسة شبكة ميديا فور يوروب أيضا على حقوق عرض مباراة أسبوعيا في بث مجاني.
وسيناقش ممثلو الأندية المقترحات النهائية الواردة من هيئات البث في اجتماع يوم الاثنين المقبل.
وقد تقرر الأندية العشرين أيضا استخدام منصة البث المباشر للدوري لعرض بعض المباريات فقط، ومنح جزء من الحقوق لشبكات البث القائمة.
وتلقت رابطة الدوري بالفعل عروضا من شركات استثمار وصناديق استثمار مباشر للدخول في شراكة معها في إنشاء مشروع إعلامي كجزء من عملية تقديم العروض التي بدأت في يونيو.
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