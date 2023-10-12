الدوري الإيطالي يبحث تدشين منصة إعلامية مع وصول عملية بيع حقوق البث لطريق مسدود

قال مسؤولون في أندية ورابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن البطولة تمضي قدما في خطط لإطلاق منصة إعلامية خاصة بها بدعم من مستثمرين في الوقت الذي تواجه فيه عملية بيع حقوق البث محليا صعوبات في جذب الاهتمام.

وتم طرح إنشاء منصة إعلامية لبث مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي على محطات تلفزيونية أخرى بالإضافة إلى إطلاق خدمة الاشتراك في بث الفيديو المباشر التي تديرها رابطة الدوري وذلك بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.

وينظر إلى هذه المبادرة على أنها وسيلة لتقليل اعتماد الدوري على ميزانيات هيئات البث المتقلصة في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة.

وسيكون إطلاق منصة للبث التلفزيوني خاصة بالمباريات هو الأول من نوعه في أي دوري كرة قدم كبير في أوروبا.

وبلغ إجمالي العروض التي تم تلقيها حتى الآن لشراء حزم مختلفة من بث المباريات وفقا لعقود تمتد لعدة سنوات أقل من 900 مليون يورو (950 مليون دولار) سنويا، وذلك وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر، وهو أقل من العقود الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل.

ويسعى الدوري الإيطالي للحصول على عروض محسنة من أصحاب الحقوق الحاليين وهما شبكة سكاي ايطاليا ومنصة دازون، مع منافسة شبكة ميديا فور يوروب أيضا على حقوق عرض مباراة أسبوعيا في بث مجاني.

وسيناقش ممثلو الأندية المقترحات النهائية الواردة من هيئات البث في اجتماع يوم الاثنين المقبل.

وقد تقرر الأندية العشرين أيضا استخدام منصة البث المباشر للدوري لعرض بعض المباريات فقط، ومنح جزء من الحقوق لشبكات البث القائمة.

وتلقت رابطة الدوري بالفعل عروضا من شركات استثمار وصناديق استثمار مباشر للدخول في شراكة معها في إنشاء مشروع إعلامي كجزء من عملية تقديم العروض التي بدأت في يونيو.





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