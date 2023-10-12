اتحاد الإمارات للجوجيتسو يحتفي بأبطال دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 الآسياد بمدينة هانجتشو الصينية





نظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو احتفالية خاصة ظهر اليوم في مبادلة أرينا تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للجوجيتسو خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 "الآسياد" بمدينة هانجتشو الصينية.

حضر الاحتفال سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومدراء الإدارات والموظفين لدى الاتحاد ونجوم المنتخب الوطني أصحاب الإنجاز وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وتوجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الراعي والداعم الأول لرياضة الجوجيتتسو، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على متابعته الحثيثة لمشروع الجوجيتسو الإماراتي، مؤكداً أن دعم سموهما وراء كل الإنجازات التي تحققها المنتخبات في كل البطولات.

وخاطب الهاشمي أبطال المنتخب الوطني الذين حصدوا الميداليات، قائلاً: "ها أنتم من جديد، تثبتون للجميع أنّكم خير سفراء لرياضة الإمارات، وأنكم القدوة والنموذج الذي تحتذي به الأجيال، ومصدر الفخر والإلهام الذي سيرسخ مسيرة الإنجازات الرياضية الاستثنائية.. ونجاحكم القاري المشهود لم يأتِ من فراغ، فباجتهادكم وبذلكم وتضحياتكم وأدائكم الرفيع، أدخلتم الفرحة والبهجة في نفوسنا، وما حققتموه في بطولة الأسياد سيعود علينا بالكثير من المكاسب، وسيسهم في ترسيخ ريادة الإمارات على قمة الهرم الآسيوي، وأود تذكيركم بأن الوصول إلى القمة صعب، لكن الحفاظ عليها أصعب، ومع طيّ صفحة الأسياد،لابد من مواصلة الليل بالنهار للتحضير لقادم الاستحقاقات بعزيمة وهمة أكبر وأشد، لنكتب فصلا جديدا من الإنجازات التي يستحقها الوطن وقيادته وشعبه".

ونجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة "مبادلة للاستثمار" مع ختام مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في تحقيق حصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية. وحقّق كل من لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني خالد الشحي وفيصل الكتبي وشما الكلباني وأسماء الحوسني الميداليات الذهبية، فيما تمكّن كل من محمد السويدي وخالد البلوشي وبلقيس الهاشمي من تحقيق الميداليات الفضية، بينما نجح مهدي العولقي وسعيد الكبيسي وشمسة العامري في تحقيق الميداليات البرونزية.

وأعرب البرازيلي رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو، عن اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة من الاتحاد والتي جمعت الأبطال على مائدة واحدة للاحتفال معاً كعائلة بهذه الإنجازات التي جاءت ثمرة أربع سنوات من التحضير والتمرين والسفر والمعسكرات والبطولات. ودعا ليموس اللاعبين إلى مواصلة التحلي بالطموح والعمل لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل.

وأكد أبطال المنتخب الوطني فخرهم بالإنجازات التي حققوها وبأنهم يتطلعون لحصد المزيد من الميداليات الملونة، حيث قال خالد الشحي: "نهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة ولشعب الإمارات الذي كان متواجداً معنا بدعائه وتمنياته. ويسرنا أن جهودنا أتت ثمارها ونجحنا برفع علم الدولة أمام العالم أجمع".

ومن جانبها، قالت مروة الكعبي، إدارية منتخب السيدات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "نهدي هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة، ونشكر جميع الجهات الداعمة والشريكة. ويغمرني فخر كبير بما حققه شباننا وشاباتنا لأنني أعرف جيداً مقدار الجهد الذي بذلوه والتدريبات التي خاضوها، ويسعدني أن أشهد هذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل والمشرّف".





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