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«الشارقة للمرأة» يشارك في بطولة الاتحاد في أرمينيا للقوس والسهم

10/12/2023 3:23:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)



يشارك فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، في بطولة أرمينيا الودية الدولية للقوس والسهم، المقرر لها خلال الفترة من 11 حتى 16 الجاري. ويمثل فريق النادي في البطولة، اللاعبات: ميرة الصايغ، ونوف عبدالواحد، وسارة عادل، ونورة عادل، وآمنة مبارك، وفاطمة أحمد، ومروة عمر، ومروة غلام، وجنة عبدالله، ومنى فيصل، وعليا فيصل، والجوري المازمي، إلى جانب الكوادر الفنية والإدارية والطبية المؤلفة من ايلينا لاباسينا، ومروة الجسمي، وبدور الشكر، وأمينة بوكافا.

مشاركة
وأشارت بلقيس الشحي، رئيسة قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى أن المشاركة تعد فرصة كبيرة لإعداد فريق القوس والسهم للاستحقاقات المحلية والخارجية القادمة، متوقعة ظهور لاعبات النادي بصورة جيدة خلال البطولة.
وشددت بلقيس الشحي، على أن النتائج ليست مهمة في البطولات الودية، بقدر تحقيق أكبر قدر من الاحتكاك مع مستويات دولية متقدمة يعتبر اللعب أمامها أكثر جدوى وفائدة للاعبات النادي.


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