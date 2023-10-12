أحياناً البعض يتجه نحو الحياة دون هدف، دون تخطيط، دون وضوح وبشكل عشوائي، تصبح حياته ضياعاً وانهياراً ولا معنى لها، فيضيع وقته ويصبح في حالة من الفراغ في عمره وحياته ووقته دون أن يشعر بالفعالية في المجتمع وأنه إنسان منجز وله دور في الحياة، إذا سمحت للقلق أن يسيطر على حياتك وتفكيرك سوف يصبح يومك خالياً من أي أساس، بل قد يدخل الروتين في حياتك وسوف تعتاد عليه وقد تدخل في عالم من الإحباط والكآبة، وقد يترهل تفكيرك ويؤثر على حركتك ونشاطك وحيويتك، ولن تشعر بفشلك إلا حين يسبقك أقرانك ويتفوقون عليك، لذلك هذا القلق الذي لا معنى له يمكنك أن تتجاوزه إلى حياة أفضل.

أسوق لكم قصة الكاتب آرثر سلزبيرجر ناشر في جريدة نيويورك تايمز إحدى أكبر صحف العالم الذي يقول إنه عندما نشبت الحرب العالمية في أوروبا نهشه القلق والفزع والخوف من المستقبل، وكان كلما شعر بالخوف يرسم صورته كما يراها في المرآة ولم يكن يعلم شيئاً عن الرسم، فكان يرسم ما يتناهى في مخيلته عن نفسه حتى يبعد القلق عن نفسه وذهنه وكان يردد دائماً خطوة واحدة تكفيني، هذه الخطوة ببساطة متناهية هي التي تمكنك أنت وغيرك للخروج من دوامة الخوف والقلق من المستقبل، لذلك ضع لنفسك أهدافاً وأحلاماً وخططاً لكل شيء جميل يمكنه أن يغذي روحك، الكاتب والمؤرخ الإنجليزي توماس كارليل، قال: «إنسان بلا هدف، كسفينة بلا دفة، كلاهما سينتهي على الصخور». حاول أن تتخذ خطوة واحدة لأنها ببساطة كفيلة بتغيير حياتك للأفضل.