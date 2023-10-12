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الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل خلال الحرب

10/12/2023 3:23:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعضو المعارضة بيني غانتس،
الأربعاء، تشكيل "حكومة طوارئ" خلال الحرب مع قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك للزعيمين: "عقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب".

ولم ينضم زعيم المعارضة يائير لبيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى "حجز" مقعد له في حكومة الحرب المعلنة.

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