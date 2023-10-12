الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل خلال الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعضو المعارضة بيني غانتس،
الأربعاء، تشكيل "حكومة طوارئ" خلال الحرب مع قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك للزعيمين: "عقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب".
ولم ينضم زعيم المعارضة يائير لبيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى "حجز" مقعد له في حكومة الحرب المعلنة.
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