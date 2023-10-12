مصر تبحث مع الأمم المتحدة ايصال المساعدات الى غزة

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء مع رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ايصال المساعدات الانسانية الى غزة حيث نزح أكثر من 263 ألف شخص من منازلهم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن محادثات شكري مع رئيس الأونروا تركزت حول "كيفية توفير الحماية للمدنيين وتأمين وصول المساعدات والخدمات غزة".

وحضر الاجتماع ممثل الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور ونيسلاند.

وحذر شكري من "الوضع الانساني الخطير في قطاع غزة"، مؤكدا أن مصر "تدعم بشكل كامل وكالات الأمم المتحدة" من أجل تقديم المساعدات الانسانية.

ويعد معبر رفح بين مصر وغزة الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين القطاع والعالم الخارجي.

منذ أن شنت حماس السبت هجوما مباغتا على اسرائيل ردت الدولة العبرية بقصف جوي مدمر للقطاع.

كما أعلنت اسرائيل فرض "حصار كامل" على غزة ومنعت وصول الغذاء والمياه والوقود والكهرباء الى القطاع الذي يقطنه 2,4 مليون فلسطيني.

وحذر شكري من النتائج التي يمكن أن تترتب على "سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة للقانون الدولي الانساني".

وكانت الأمم المتحدة اعتبرت كذلك أن فرض حصار كامل "يحظره" القانون الدولي ودعت الى انشاء "ممر انساني" لإيصال المساعدات الى غزة.

وقال الهلال الأحمر المصري الثلاثاء إنه يعمل "على مدار الساعة" من أجل ايصال "مساعدات عاجلة" الى غزة.





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