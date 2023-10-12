طائرات أم كوماندوز.. اختراق للأجواء الإسرائيلية من جهة لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الأربعاء، في شمال إسرائيل، في ظل أخبار عن اختراق سرب طائرات المجال الجوي الإسرائيلي قادمة لبنان.
وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه يشتبه في اختراق للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "كوماندوز" من جنوب لبنان نفذ عملية إنزال شراعي في مستوطنات الشمال.
وأكدت مواقع إسرائيلية أن الهجوم الكبير في الشمال مشابه لما حدث صباح يوم السبت 7 أكتوبر في غلاف غزة.
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