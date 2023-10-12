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طائرات أم كوماندوز.. اختراق للأجواء الإسرائيلية من جهة لبنان

10/12/2023 3:23:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الأربعاء، في شمال إسرائيل، في ظل أخبار عن اختراق سرب طائرات المجال الجوي الإسرائيلي قادمة لبنان.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه يشتبه في اختراق للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "كوماندوز" من جنوب لبنان نفذ عملية إنزال شراعي في مستوطنات الشمال.

وأكدت مواقع إسرائيلية أن الهجوم الكبير في الشمال مشابه لما حدث صباح يوم السبت 7 أكتوبر في غلاف غزة.

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