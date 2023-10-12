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الجيش الإسرائيلي يتحدث عن احتمال تسلل جوي من لبنان

10/12/2023 3:23:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن "شبهات تسلل من لبنان في المجال الجوي الإسرائيلي"، فيما انطلقت صفارات الإنذار في المدن والبلدات في المنطقة الحدودية الشمالية للدولة العبرية.

وطلب الجيش من سكان بلدات بيسان وصفد وطبريا الاختباء حتى "إشعار آخر" تخوفاً من "هجوم واسع النطاق".

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها "تقصف مدينة حيفا المحتلة" في شمال إسرائيل.

وكان حزب الله اللبناني تبنّى في وقت سابق الأربعاء إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي، رداً على مقتل ثلاثة من عناصره قبل يومين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بضرب أحد مراكز المراقبة العسكرية التابعة للحزب في جنوب لبنان.

وقصفت إسرائيل مساء الثلاثاء بالمدفعية الأراضي السورية ردا على إطلاق قذائف منها نحو هضبة الجولان التي احتلتها في العام 1967، وفق ما أكد متحدث عسكري.

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