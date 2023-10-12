«SAP»: دبي بين أفضل مدن العالم في تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي

أكد مارتن هينيغ، نائب رئيس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورئيس استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لدى "ساب"، شركة التطوير التقني الألمانية،

أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على محاكاة الواقع بشكل أدق وخصوصاً في المجالات الفنية والأدبية يقتضي تطوير حلول قادرة على تحقيق الاستفادة القصوى منها ووضع أطر تنظيمية مرنة لتطورها واستخداماتها.

وقال هينيغ، في كلمته خلال جلسة بعنوان " توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز جاهزية الشركات للمستقبل"، ضمن أعمال اليوم الأول من "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إن جهود تعليم الآلة بدأت منذ عقود، مشيرا إلى أنها شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تسجيل نقلات نوعية في العديد من القطاعات، خصوصاً وأن عمليات التطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما تزال تشهد وتيرة متسارعة من النمو؛ ودعا للتركيز على كيفية توظيفه بشكل مدروس وممنهج في تنمية الأعمال خصوصا في مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح هينيغ أن شركة ساب كمطور للتكنولوجيا والبرمجيات، تتعامل مع باقة واسعة من شركات ومؤسسات الأعمال الذين يمثلون ما يقارب 87% من سلسلة التجارة العالمية - بقيمة تعادل 46 تريليون دولار - ولضمان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو أعمال هذه المؤسسات، عملت على تطوير منظومة حلول ابتكارية تضمن التعامل المنظم والمتكامل مع البيانات، حيث أطلقت المساعد الرقمي "جيني" القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والذي يضمن ربطاً متكاملاً للبيانات والأعمال وإدارتها بشكل منظم والإجابة على كافة الاستفسارات، وتم تضمينه في كامل حزم حلول الأعمال التي توفرها.

وأضاف: هذا النوع من الحلول التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة هامة في التوجهات المستقبلية لتنمية أعمال القطاع الخاص وبالأخص الأعمال التجارية حيث يعزز قدرات إدارة الأعمال وتجميع وتحليل بياناتها.

وأشار إلى أن دبي تمثل واحدة من البيئات الأكثر ملائمة لنمو وتطور استخدامات الذكاء الاصطناعي لما توفره من بنية تحتية وبنية تشريعية داعمة.

ونظمت "ساب" في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي الذي يحضره أكثر من 1,800 مشارك من المسؤولين والخبراء وصنّاع القرار في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، جلسة خاصة بعنوان "إعادة تصور منظومة الأعمال من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي" سلطت الضوء فيها على إمكانات صناعة فرص جديدة وهيكليات مبتكرة في قطاعات الأعمال المختلفة من خلال تطبيقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا سيما في مجال أتمتة الحلول، وهيكلة المهام، وبناء القدرات، والاستفادة المثلى من الموارد.

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