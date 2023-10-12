الكلية الملكية للأطباء بلندن تمنح الزمالة لحميد بن حرمل الشامسي

منحت الكلية الملكية للأطباء بلندن، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي الزمالة الملكية الطبية، وهي أعلى شهادة أكاديمية في مجال الطب تمنحها الكلية لجهوده العلمية والأكاديمية والطبية في مجال السرطان والأورام.

وتعتبر الزمالة من الكلية الملكية في لندن شهادة على إنجازات ومهارات الطبيب وتكريما لمساهماته المهمة في الطب.



وتأسست الكلية الملكية في عام 1518 بلندن وتعتبر أقدم مؤسسة طبية في العالم وما زالت قائمة حتى اليوم، تعمل على تحسين جودة علاج المرضى ووضع قواعد للممارسات الطبية.

وتمنح الزمالة لنخبة من الأطباء الأكثر إلهاماً وابتكاراً في العالم، والذين يتم انتخابهم للزمالة من قبل كبار الأطباء في المجال الطبي.



يذكر أن البروفيسور حميد الشامسي هو أول طبيب إماراتي متخصص في السرطان يحصل على هذه الدرجة العلمية، وأول طبيب إمارتي حاصل على شهادتي بروفيسور في تخصص الأوارم والسرطان.

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