الكلية الملكية للأطباء بلندن تمنح الزمالة لحميد بن حرمل الشامسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
منحت الكلية الملكية للأطباء بلندن، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي الزمالة الملكية الطبية، وهي أعلى شهادة أكاديمية في مجال الطب تمنحها الكلية لجهوده العلمية والأكاديمية والطبية في مجال السرطان والأورام.
وتعتبر الزمالة من الكلية الملكية في لندن شهادة على إنجازات ومهارات الطبيب وتكريما لمساهماته المهمة في الطب.
وتأسست الكلية الملكية في عام 1518 بلندن وتعتبر أقدم مؤسسة طبية في العالم وما زالت قائمة حتى اليوم، تعمل على تحسين جودة علاج المرضى ووضع قواعد للممارسات الطبية.
وتمنح الزمالة لنخبة من الأطباء الأكثر إلهاماً وابتكاراً في العالم، والذين يتم انتخابهم للزمالة من قبل كبار الأطباء في المجال الطبي.
يذكر أن البروفيسور حميد الشامسي هو أول طبيب إماراتي متخصص في السرطان يحصل على هذه الدرجة العلمية، وأول طبيب إمارتي حاصل على شهادتي بروفيسور في تخصص الأوارم والسرطان.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12102023000110011019ID1107229934
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.