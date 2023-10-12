المجلس الوزاري للتنمية يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات ومشاريع التشريعات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والسياسات الحكومية المتعلقة بالمساعدات السكنية وتعزيز أنظمة الاستدامة البيئية وإعادة التدوير، واستعرض المجلس عددا من المقترحات في مجال التعليم ورفع كفاءة وجاذبية سوق العمل بالدولة.
وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية عددا من التعديلات التشريعية المتعلقة بإجراءات وخدمات وزارة الصحة ووقاية والمجتمع وتنظيم الثروة السمكية بالدولة والأحياء المائية، كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن أنشطة سوق العمل وتنظيم التعليم العالي الخاص، بالإضافة إلى عدد من التقارير الحكومية بشأن مستجدات المشاريع المالية وإنتاج الطاقة ونتائج التوطين في القطاع المصرفي ومستجدات مشاركة الدولة في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.
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