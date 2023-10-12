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المجلس الوزاري للتنمية يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية

10/12/2023 3:23:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات ومشاريع التشريعات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والسياسات الحكومية المتعلقة بالمساعدات السكنية وتعزيز أنظمة الاستدامة البيئية وإعادة التدوير، واستعرض المجلس عددا من المقترحات في مجال التعليم ورفع كفاءة وجاذبية سوق العمل بالدولة.

وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية عددا من التعديلات التشريعية المتعلقة بإجراءات وخدمات وزارة الصحة ووقاية والمجتمع وتنظيم الثروة السمكية بالدولة والأحياء المائية، كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن أنشطة سوق العمل وتنظيم التعليم العالي الخاص، بالإضافة إلى عدد من التقارير الحكومية بشأن مستجدات المشاريع المالية وإنتاج الطاقة ونتائج التوطين في القطاع المصرفي ومستجدات مشاركة الدولة في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

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