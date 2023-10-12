محمد بن زايد ولولا داسيلفا يدعوان إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد بالمنطقة



أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة لويس إيناسيو لولا داسيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة..اطمأن خلاله على صحته إثر العملية الجراحية التي أجراها فخامته مؤخراً متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

من جانبه أعرب الرئيس البرازيلي عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر صادقة عبرت عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما..متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وتطرق الاتصال إلى علاقات البلدين وسبل تطويرها في إطار شراكتهما الإستراتيجية..وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية تعزيز التعاون لدعم السلام والاستقرار في العالم .. مشددين في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي العاجل للدفع تجاه التهدئة ووقف التصعيد في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.





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