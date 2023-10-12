ناسا تنشر أولى عيناتها من الكويكبات التي سلمتها مركبة فضائية

نشرت ناسا، اليوم الأربعاء، أول عيناتها من الكويكبات التي أرسلتها مركبة فضائية الشهر الماضي، وتعد أكبر كمية تعود على الإطلاق إلى الأرض.

شارك علماء وقادة وكالة الفضاء في الكشف في مركز جونسون للفضاء في هيوستن.

العينات المكونة من غبار أسود وحجارة قديمة جاءت من كويكب غني بالكربون يطلق عليه بينو، وهو على بعد نحو ستين مليون ميل.

جمعت المركبة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا العينات قبل ثلاث سنوات ثم أسقطتها بعد حمايتها وتغليفها في كبسولة خلال تحليقها قرب الأرض الشهر الماضي.

توقع العلماء حفنة من الصخور، بكمية أكبر بكثير مما جلبته اليابان بعد بعثتين أرسلتهما قبل سنوات. ومازالوا غير متأكدين من الكمية بالتحديد لأن القسم الرئيسي للعينات لم يفتح بعد.

وقال دانتي لوريتا رئيس البعثة وهو من جامعة اريزونا "الأمر يتم ببطء وبدقة.. هذا كنز علمي بالتأكيد."

إضافة للكربون، تحمل بقايا الكويكب مياها على شكل معادن طينية محملة بالماء، حسبما أوضح بيل نيلسون مدير ناسا.