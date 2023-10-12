ناسا تنشر أولى عيناتها من الكويكبات التي سلمتها مركبة فضائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشرت ناسا، اليوم الأربعاء، أول عيناتها من الكويكبات التي أرسلتها مركبة فضائية الشهر الماضي، وتعد أكبر كمية تعود على الإطلاق إلى الأرض.
شارك علماء وقادة وكالة الفضاء في الكشف في مركز جونسون للفضاء في هيوستن.
العينات المكونة من غبار أسود وحجارة قديمة جاءت من كويكب غني بالكربون يطلق عليه بينو، وهو على بعد نحو ستين مليون ميل.
جمعت المركبة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا العينات قبل ثلاث سنوات ثم أسقطتها بعد حمايتها وتغليفها في كبسولة خلال تحليقها قرب الأرض الشهر الماضي.
توقع العلماء حفنة من الصخور، بكمية أكبر بكثير مما جلبته اليابان بعد بعثتين أرسلتهما قبل سنوات. ومازالوا غير متأكدين من الكمية بالتحديد لأن القسم الرئيسي للعينات لم يفتح بعد.
وقال دانتي لوريتا رئيس البعثة وهو من جامعة اريزونا "الأمر يتم ببطء وبدقة.. هذا كنز علمي بالتأكيد."
إضافة للكربون، تحمل بقايا الكويكب مياها على شكل معادن طينية محملة بالماء، حسبما أوضح بيل نيلسون مدير ناسا.
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