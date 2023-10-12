سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية الذي عقد في مبنى نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان.

استعرض الاجتماع عددا من المشاريع والمبادرات ذات الصلة بتطوير منظومة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وناقش نتائج المؤشرات الاستراتيجية وخطط القطاعات الرئيسية وجهودها في مجالات العمل الشرطية كافة والسبل الكفيلة باستمرارية واستدامة الشعور بالأمان.

حضر الاجتماع اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي و معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من الضباط.

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