سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية الذي عقد في مبنى نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان.
استعرض الاجتماع عددا من المشاريع والمبادرات ذات الصلة بتطوير منظومة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وناقش نتائج المؤشرات الاستراتيجية وخطط القطاعات الرئيسية وجهودها في مجالات العمل الشرطية كافة والسبل الكفيلة باستمرارية واستدامة الشعور بالأمان.
حضر الاجتماع اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي و معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من الضباط.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12102023000110011019ID1107229928
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.