آخر تحديث لأسعار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات البنوك اليوم، حالة من الاستقرار.

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي، خلال نهاية تداولات البنوك ليسجل نحو 30.85 جنيهاً.

فيما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، خلال نهاية تداولات البنوك ليسجل نحو 8.23 جنيهات.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم خلال نهاية تداولات البنوك نحو 99.81 جنيها.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي، خلال نهاية تداولات البنوك ليسجل نحو 8.40 جنيهات.

وسجل الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي نحو 37.95 جنيها.



