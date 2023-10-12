90 % من شركات الإمارات تعطي القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة الأولوية

كشفت مجموعة التواصل والبحوث الاستراتيجية العالمية SEC Newgate عن نتائج دراستها البحثية العالمية السنوية - SEC Newgate ESG Monitor – فيما يتوقعه المستهلكون من الشركات والحكومات في شأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأوضحت الدراسة الاستقصائية البارزة التي شملت 12 دولة استمرار قوة توقعات المجتمع في شأن اتخاذ الإجراءات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بين مؤسسات وشركات الأعمال في دولة الإمارات.

واتفق أكثر من 90% من المشاركين في الاستبانة من الإمارات العربية المتحدة على أنه يجب على الشركات إعطاء القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة الأولوية، ما يشير إلى التحول من التركيز الوحيد فقط على الجانب الاقتصادي.

وتظهر الدراسة أنه ربما وصلنا إلى نقطة التحول هذه، ما يشير إلى أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية من قبل الشركات لمعالجة التأثيرات التي تحدثها في الناس والكوكب لم تعد موضع نقاش فقط.

ومن النقاط الرئيسة الأخرى التي نتجت عن الدراسة الاستطلاعية في دولة الإمارات:

. صنّف 86% اهتمامهم بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة على ازديادها بمتوسط 7+ من أصل 10، بزيادة قدرها 3% منذ العام الماضي.

. أكد 61% أنهم على علم بمصطلح صافي الصفر وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ56% فقط في سنة 2022.

. منح 86% المؤسسات الحكومية تصنيف 7+ من 10 في ما يتعلق بالتصرف بمسؤولية في شأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ ومع ذلك، انخفض تصنيف الشركات الصغيرة بشكل ملحوظ هذا العام.

وتظهر الدراسة البحثية لهذا العام أن آراء المجتمع في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة تُتَرجم إلى أفعال وخطط عملية. وبالمقارنة بالدول الأخرى، تبين أن المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة يولون القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية أكبر في صنع القرار اليومي.

وعلى وجه الخصوص، وفي ما يتعلق بأنواع الأطعمة التي يتناولونها (77% مقابل 62% عالمياً)، وأنواع المنتجات التي يشترونها (76% مقابل 62%)، وكيفية اختيارهم للسفر (74% مقابل 55%).

وقالت إيلينا جراماتيكا، الشريكة الإدارية لوكالة SEC Newgate الشرق الأوسط: «يسلّط تقرير الاستبانة السنوية الثالثة الضوء على المشهد المؤسسي المتغير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي السابق، كان يُنظر إلى الشركات أنها مساهمة بشكل أساسي في تقدم الاقتصاد، ولكن الآن، يطالب المجتمع بتحقيق التوازن بين النجاح المالي والمسؤوليات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويتوقع الناس اتخاذ إجراءات في شأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وأن يكون لهم دور فاعل وإيجابي في الأمور الحيوية للموظفين والعملاء. واستجابةً للمجتمع، يجب على الشركات معالجة تأثيرها البيئي بشكل استباقي ودعم الآخرين في جميع عملياتها، من العملاء والموظفين إلى سلاسل التوريد».

وحدد استطلاع العام الماضي «انفصالاً كبيراً» في التواصل في شأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويظهر استطلاع هذا العام أن هذا الانفصال لا يزال قائماً، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويريد المجتمع توصيلاً أكثر وضوحاً لجهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة من الشركات، ولكن الثقة بهذه الرسائل لا تزال تمثل تحدياً في المنطقة.

وعلق فيورنزو تاليابوي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لوكالة SEC Newgate: بشكل عام، من الواضح من بحثنا أن توقعات المستهلكين قد تغيرت وأن المجتمع العالمي يتوقع من المؤسسات أن تفكر في تأثيراتها في الكوكب والناس منذ البداية.

وسيتعين على أصحاب العمل أيضاً الاستجابة للاختلافات بين الأجيال والوطنية عند التواصل في شأن قضية ESG. والخبر السار أن الدعم المجتمعي لجداول أعمال ESG مستمر في النمو، وهناك العديد من المنظمات التي يمكن للشركات أن تتعاون معها على تعزيز أوراق اعتمادها ESG وإيصال هذه المبادرات بطرائق أكثر تأثيراً.

وكانت نتائج بحوث عالمية إضافية لرصد الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة:

. صنف 67% اهتمامهم بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة بـ7 أو أكثر من أصل 10، مقارنة بـ56% في سنة 2022.

. 77% يوافقون على أنه من المهم للشركات أن تتخذ إجراءات في شأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.

. 71% يوافقون على أن الشركات يجب أن تتحدث علناً عن القضايا التي تهم موظفيها وعملاءها.

. جيل الألفية أكثر تفاؤلاً بمستقبل بلادهم من جيل الطفرة السكانية.

. أظهر البحث أن أهم ثلاث قضايا عالمية يبدي لها المشاركون اهتماماً أكثر هي:

1. معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة (37%).

2. ضمان رعاية صحية شاملة عالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع (30%).

3. تعزيز قوة الاقتصاد (25%).