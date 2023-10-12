النسخة الـ11 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة تنطلق 21 نوفمبر



أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن استضافة المحامي الأمريكي المعروف جيم ريكاردز، الذي يمتلك خبرات واسعة في الصيرفة الاستثمارية، ويعد مؤلفاً لعدد من أفضل الكتب مبيعاً بحسب صحيفة نيويورك تايمز ويشتهر بخبراته الطويلة في قطاع المعادن الثمينة.

والذي سيلقي كلمة رئيسية أمام الحضور في مؤتمر دبي للمعادن الثمينة المنعقد في 21 نوفمبر 2023، ويعد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة واحداً من أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يستقطب مجموعة واسعة من القادة والخبراء عبر القطاعين العام والخاص من مختلف قطاعات سلسلة قيمة المعادن الثمينة، بهدف مناقشة أهم التوجهات وأبرز التحديات في هذه الصناعة الدولية.

يمتلك ريكاردز مسيرة مهنية متميزة تجاوزت الثلاثين عاماً، شغل خلالها مناصب مرموقة في مؤسسات بارزة عدة، بما فيها «سيتي بنك» وصندوق «إدارة رؤوس الأموال على الأجل الطويل» وصندوق «كاكستون أسوشيتس»، وهو يشتهر بكونه خبيراً دولياً ومتحدثاً بارزاً في مجالات التمويل والمعادن الثمينة، كما أنه يقدم خدماته الاستشارية بانتظام للمستثمرين من الشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية.

وبجانب آرائه وتعليقاته على أداء الأسواق المالية في مختلف المنصات والوسائل الإعلامية الدولية، فإنه يعد كذلك مؤلفاً لمجموعة من أفضل الكتب مبيعاً، بما فيها «حروب العملات: افتعال الأزمة العالمية الجديدة» و«الحالة الجديدة للذهب» وأحدثها كتاب «متاهة الإمداد: كيف يؤثر انقطاع سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم وعدم الاستقرار السياسي على منظومة الاقتصاد العالمي».

فضلاً عن ذلك، يقدم ريكاردز خدماته الاستشارية لوزارة الدفاع الأمريكية ومجتمع الاستخبارات الأمريكية في مجال التمويل العالمي، كما أنه كان طرفاً مشاركاً ومساهماً رئيسياً في أول نموذج محاكاة للأزمة المالية على الإطلاق، والذي أجراه البنتاغون. وقد دعا ريكاردز إلى ضرورة العودة إلى الاعتماد على الذهب كمعيار دولي.

وخلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، سيشارك ريكاردز آراءه وأفكاره حول التوسع الأخير لمجموعة بريكس، بما في ذلك انضمام أعضاء جدد إليها مثل دولة الإمارات، كما سيتطرق إلى موضوع تطوير عملة جديدة تتبع هذه المجموعة، مسلطاً الضوء على التداعيات واسعة النطاق لهذه التطورات على منظومة الاقتصاد المالي الدولي وأسواق المعادن الثمينة.

وفي هذا الصدد، قال جيم ريكاردز: «تشهد السوق العالمية للمعادن الثمينة اليوم مرحلة استثنائية، ويأتي ذلك نتيجة لجملة من العوامل الرئيسية، أبرزها توسع مجموعة بريكس وانضمام أعضاء رئيسيين إليها، مثل دولة الإمارات، وهو ما يشكل تطوراً جديداً ومذهلاً يأتي في وقت تسود الأسواق حالة مستمرة من الشك وعدم اليقين بموازاة الإقبال المتزايد على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، فضلاً عن التقلبات الكبيرة في الأسعار. وإنني سعيد بقدومي إلى دبي والمشاركة في هذه النسخة المهمة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة».

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يسعدني الترحيب بجيم ريكاردز، المؤلف المعروف صاحب عدد من أفضل الكتب مبيعاً بحسب صحيفة نيويورك تايمز وأحد أبرز المفكرين الدوليين في شأن الاقتصاد المالي العالمي، للمشاركة في نسخة العام الجاري من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة.

ولا شك أن حضور شخصية مهمة بحجم وقيمة جيم تؤكد المكانة العالمية للمؤتمر، بل وتعد شاهداً جلياً على ما يقدمه المؤتمر من أفكار وحلول وفرص في صناعة المعادن الثمينة في كل عام. وتحمل هذه الزيارة طابعاً خاصاً.

لاسيما في خضم ما تشهده أسواق المعادن الثمينة حالياً من عدم استقرار وظروف غير مواتية، بفعل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم والسياسات النقدية المتبعة في البنوك المركزية. ويراقب المستثمرون هذه التطورات عن كثب للخروج بأفضل الأفكار والآراء حول توجهات مستقبل الذهب والمعادن الثمينة. وإنني سعيد ومتحمس للغاية للاستماع إلى آراء وأفكار جيم في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل».