تجديد اعتماد معيار «آيزو» الدولي لاستمرارية أعمال «الاتحادية للضرائب»

نجحت الهيئة الاتحادية للضرائب في الحصول على شهادة «آيزو 22301» «ISO 22301» لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال، بعد أن اجتازت للعام الثالث على التوالي إجراءات التدقيق المُنفَّذة من ممثلي الجهة المانحة للشهادة، بما يُعزز الثقة في الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة للمحافظة على كفاءة أنظمتها وقدرتها على مواجهة أي تحديات محتملة، وضمان استمرارية الأعمال، وإدارة الأزمات في جميع الظروف الطارئة.

وأوضحت الهيئة أن حصولها على شهادة «آيزو 22301» لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، جاء بعد قيام خبراء الجهة المانحة للشهادة بتنفيذ 3 مراحل للتدقيق على النظام، والتأكد من دقة جميع الإجراءات المرتبطة بالنظام، وتم اجتياز عمليات التدقيق بنجاح.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي الاعتماد الدولي الجديد استكمالاً لسلسلة من شهادات الاعتماد التي نجحت الهيئة في الحصول عليها خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها للمحافظة على استمرارية مواكبة جميع أنظمتها التشغيلية لأفضل معايير الجودة، بما يعزز الثقة بمنظومة تقنية المعلومات بالهيئة التي يتم تطويرها بصفة مستمرة لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية وأمان البيانات لتحسين خدمات الهيئة ومخرجاتها في جميع القطاعات».

وأضاف: «تُشكل معايير الحصول على شهادات الآيزو عنصراً مهماً في مسيرة التطوير المؤسسي للمحافظة على التميز، وتقديم خدمات بجودة عالية لسعادة متعاملي الهيئة، مع الحرص في الوقت ذاته على رفع كفاءة إدارة مخاطر العمليات، لتوفير مقومات الامتثال التام لجميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية والقوانين واللوائح الضريبية ومنظومة الحوكمة المؤسسية».

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن المحافظة على الالتزام المستمر بمعايير الجودة الدولية يدعم علاقات تعاون الهيئة مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية المعنية بتطبيق المنظومة الضريبية، من خلال قنوات الاتصال المتنوعة ومراجعتها بصفة دورية لضمان التطوير المستدام لهذه القنوات.

وأشارت الهيئة إلى أن الحصول على شهادة «آيزو 22301» لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال يؤكد قدرة الهيئة على تحديد المخاطر المحتملة، ووضع خطط استباقية للمساهمة في تجنب الأزمات والكوارث، ومواجهة المخاطر والتعامل معها بكفاءة.

والتخلص منها، مع ضمان استمرارية الأعمال الأساسية للهيئة في حالات الطوارئ والأزمات، واستعادة أنظمة العمل بالصورة الاعتيادية بصفة عاجلة استناداً إلى المعرفة المسبقة لآليات التعامل في حالات الطوارئ أو الأزمات وعقب تجاوزها بإجراءات تتميز بالكفاءة والمرونة، كما يتيح تبني منهج وقائي لخفض تأثير أي حوادث قد تقع لأدنى مستوى.