في أضخم عملية استحواذ.. «إكسون موبيل» تستحوذ على «بايونير ناتشورال» في صفقة بـ 59.5 مليار دولار

استحوذت شركة إكسون موبيل النفطية على شركة بايونير للموارد الطبيعية، إحدى شركات التكسير الهيدروليكي في أمريكا، في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 59.5 مليار دولار، ما يجعلها أضخم عملية استحواذ لها منذ استحواذها على شركة موبيل قبل عقدين من الزمن.

وتبلغ قيمة الصفقة بما في ذلك الديون حوالي 64.5 مليار دولار.

وسيحصل مساهمو بايونير على 23234 سهماً في إكسون موبيل مقابل كل سهم يملكونه في بايونير.

استحوذت إكسون على شركة إكس تو أو إنيرجي عام 2009 مقابل 36 مليار دولار تقريباً. وفي أواخر التسعينيات، بلغت قيمة الاندماج بين إكسون وموبيل أكثر من 80 مليار دولار.

الصفقة مع بايونير ناتشورال تمنح إكسون موبيل المزيد من الوصول إلى حوض بيرميان، الذي يمر عبر أجزاء من تكساس ونيو مكسيكو.

وحققت شركة إكسون أرباحاً سنوية قياسية عام 2022، بقيمة 55.7 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 45.22 مليار دولار عام 2008.

واستخدمت الشركة بعضاً من هذه الأموال في عمليات الاستحواذ. ففي يوليو، أعلنت الشركة شراء شركة دنبيري مشغل خطوط الأنابيب في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 4.9 مليارات دولار.

قامت شركة بايونير للموارد الطبيعية باتخاذ خطوات مماثلة. ففي عام 2020، أعلنت الشركة أنها تعتزم شراء شركة بارسلي إنيرجي في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 4.5 مليارات دولار تقريباً، ثم اشترت شركة دابل بوينت إنيرجي في صفقة نقدية وأسهم تبلغ قيمتها حوالي 6.4 مليارات دولار عام 2021.

وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين على الصفقة، والتي من المتوقع أن يتم استكمالها في النصف الأول من العام المقبل، ولا تزال بحاجة إلى موافقة مساهمي بايونير.



