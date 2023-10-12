«فلونت» الأمريكية تنضم إلى مبادرة الجيل التالي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام شركة «فلونت فاينانس» (Fluent Finance) الأمريكية المطوّرة لمنصة المدفوعات القائمة على العملات المشفرة لتسهيل التجارة عبر الحدود، إلى «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة للوزارة، وتخطط الشركة المتخصصة في الجيل الثالث من الويب 3.0، التي تأسست في ولاية ديلاوير عام 2020، لإطلاق عملياتها في أبوظبي وتنوي زيادة قوتها العاملة إلى ما بين 100 إلى 125 موظفاً خلال خمس سنوات مقبلة.

وستعمل «فلونت» من مقرها الجديد بدولة الإمارات على نشر وتوسيع نطاق منصتها الخاصة «جسر فلونت الاقتصادي» Fluent Economic Bridge، الذي يمكن استخدامه من قبل المستوردين والمصدرين لتسوية المعاملات عبر عملة مشفرة صادرة عن البنوك.

والتي تُعرف باسم العملات المستقرة أو عملات الإيداع الرمزية. ومن خلال العمل مع البنوك والجهات التنظيمية في العاصمة الإماراتية، توفر «فلونت» عبر منصتها السرعة والشفافية للعملة المشفرة إلى جانب الأمان والتنظيم الذي يوفره النظام المصرفي التقليدي. وهي تقوم حالياً بتجربة المنصة في كينيا، وتأمل في تطوير ممر تجاري رقمي مع دولة الإمارات.

وتتماشى هذه التقنية مع مبادرة «تكنولوجيا التجارة» التابعة لوزارة الاقتصاد، والتي اشتركت فيها مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتعزيز استخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة في سلاسل التوريد العالمية، وكذلك مع برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، والذي يهدف إلى تحقيق تجارة سلسة بين دولة الإمارات والمزيد من دول العالم.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات ترسخ موقعها كمركز للتجارة العالمية بمنظومات داعمة للتقنيات الجديدة مثل البلوك تشين، حيث إن انضمام شركات جديدة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤكد هذه المكانة. وأضاف معاليه: «لقد أصبحت دولة الإمارات من أبرز المؤيدين لتحديث النظام التجاري المتعدد الأطراف.

كما أنها وجهة داعمة لتطوير الأدوات والتطبيقات التي يمكنها تحقيق ذلك. ونحن متفائلون بإمكانيات منصة Fluent Economic Bridge، وقدرة العملات الرقمية على تحسين كفاءة سلاسل التوريد العالمية وإمكانية الوصول إليها.

وفي إطار الاستعدادات والتحضير لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير المقبل، فإن المنصات المشجعة مثل تلك التي طورتها «فلونت» ستشكل مؤشراً قوياً على ريادة دولة الإمارات في تكنولوجيا التجارة».

بدوره، قال برادلي أولغود، الرئيس التنفيذي لشركة فلونت فاينانس، إن دولة الإمارات هي المكان الأمثل لإطلاق منصة Fluent Economic Bridge، مضيفاً: «توفر دولة الإمارات البيئة الداعمة والممكّنة التي تحتاجها شركات الويب 3.0 مثل فلونت.

إذ إن الجمع بين التنظيم المدروس والرؤية الاستشرافية والطموحات التكنولوجية المتقدمة يمنحنا الأسس الصحيحة لتطوير منتجاتنا وتنمية مؤسستنا، ما يجعل دولة الإمارات مفترق طرق تجارياً مهماً بالنسبة لنا، ما يوفر ذلك العديد من الفرص لنشر منصتنا، كما أننا نؤمن أن الدعم المناسب سيمكننا من تحويل Fluent Economic Bridge إلى شركة مليارية.

يذكر أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة انطلقت في عام 2022 وتهدف إلى دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تمكين عمليات التأسيس والترخيص السريعة والمرنة، وإصدار التأشيرات، وتسريع الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات.