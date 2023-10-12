«ملتقى الأعمال بين الشارقة وروسيا» يبحث خطط الاستثمار والتجارة المستقبلية

في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وروسيا، نظَّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بالتعاون مع مجلس الأعمال الروسي، في «بيت الحكمة»، «ملتقى الأعمال بين الشارقة وروسيا»، بحضور أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وأوليغ فومين، القنصل العام لجمهورية روسيا الاتحادية في دبي والمناطق الشمالية.

وبمشاركة مجموعة من رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية بالشارقة وقادة الأعمال والمستثمرين الروسيين في الإمارة.

ونظمت «استثمر في الشارقة» جلسة حوارية بعنوان «الفرص الاستثمارية في الشارقة»، بمشاركة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ونجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وسلطت الجلسة الضوء على بيئة الشارقة الاستثمارية الملائمة للأعمال وخدمات الدعم المتاحة للمستثمرين، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في الشارقة.

علاقات راسخة



ترتكز العلاقات الاستثمارية بين الشارقة وروسيا على العلاقات الدبلوماسية الراسخة التي أسست بين الإمارات وروسيا في سنة 1971، ومنذ ذلك الحين، شهدت هذه العلاقات تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي.



وتبرز البيانات قوة وديناميكية العلاقات الاستثمارية بين الشارقة وروسيا، إذ تعد الإمارة من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الروسية في دولة الإمارات؛ إذ تضم 777 شركة روسية، تعمل في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والخدمات والتجارة، كما تفتح هذه العلاقات آفاقاً جديدة للتعاون والتطوير المستقبلي بين الجانبين.



قاعدة مثالية



وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الوجهات الرئيسة للمستثمرين الروس.

وشهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في اهتمامهم بالاستثمار فيها، فاستضافت الدولة مجموعة من الشركات الروسية في العام الماضي، وارتفع هذا العدد في العام الجاري، كما استضافت الدولة عدداً كبيراً من الزوار الروس في سنة 2021، وارتفع عددهم في سنة 2022، علماً أن هؤلاء الزوار ليسوا سياحاً فقط، وإنما أيضاً هم سياح ومستثمرون ورواد أعمال».

وأضاف: «إن توجه المواطنين الروس للانتقال إلى الشارقة بشركاتهم وأصولهم الاستثمارية هو المحور الذي يركز عليه الملتقى استجابة لاهتمامهم بالمشهد الاقتصادي المتنوع للإمارة، التي تحتضن مجموعة من الشركات الروسية سواء في أراضيها أو في مناطقها الحرة الست، حيث تستثمر هذه الشركات في منظومة الأعمال الحيوية للشارقة في مختلف القطاعات الاستثمارية كالعقارات والتكنولوجيا والزراعة والضيافة.

وأسهمت نقاشاتنا اليوم في تعريف المستثمرين بالفرص الواعدة في تلك القطاعات، والصناعات التي تتميز بها الإمارة وتجعل منها مركزاً إقليمياً رائداً على صعيد المنطقة، كما أن التسهيلات والخدمات الاستثنائية التي نقدمها تسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية رائدة».

وفي تعليقه على تنظيم الملتقى، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «تعد الشارقة قاعدة مثالية للشركات الروسية التي ترغب في التوسع إلى أسواق المنطقة والعالم .

وذلك بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الاستثمارية المحفزة، إلى جانب حزمة التسهيلات والمحفزات التي تقدمها الإمارة ما أسهم في نمو التجارة والصادرات بين البلدين، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى روسيا أكثر من 40 مليون درهم في سنة 2023».

وأضاف المشرخ: تستند العلاقات الاستثمارية بين الشارقة وروسيا إلى التعاون والتكامل في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ تشهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة والتبادل بين الجانبين.

وهذا يمثل امتداداً للعلاقات التاريخية بين جمهورية روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد الشريك الأول لروسيا بين دول العالم العربي؛ إذ وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، وبلغ عدد الشركات الروسية العاملة في الدولة نحو 4000 شركة في سنة 2023.

وفي مشاركته في الملتقى، أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس، أن قطاع الإعلام في الشارقة يتمتع ببيئة ومزايا استثمارية متعددة؛ نظراً لما تزخر به الإمارة من انتعاش اقتصادي وتوافر الموارد التجارية المتنوعة والجاذبة.



ودعا المدفع، المستثمرين الروس، إلى الاستثمار في مدينة الشارقة للإعلام شمس، لافتاً إلى ما تحظى به من بنية تحتية تتمتع بأعلى المعايير، إضافة إلى مجموعة من الحوافز والخدمات للمستثمرين الأجانب، وأبرزها السماح للمستثمرين الروس بتملّك مشروعاتهم بنسبة 100%، وأضاف المدفع تقدم شمس مجموعة من الخدمات الداعمة للمستثمرين، مثل تسجيل الشركات والتراخيص والحصول على التأشيرات.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يواصل مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، التزامه تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية ودعمها في إمارات الدولة السبع. ولا شك في أن إمارة الشارقة تمثل مركزاً مهماً للاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسة غير النفطية، التي تنسجم مع القطاعات ذات الأولوية في التمويل لدى مصرف الإمارات للتنمية، ومنها على سبيل المثال قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية. ومن هذا المنطلق، شكّلت هذه الجلسة منصة مهمة أتاحت للمستثمرين الروس تبادل الآراء وبحث فرص تعزيز الاستثمارات المستقبلية في إمارة الشارقة. ونتطلّع قدماً إلى التعاون مع مختلف المستثمرين من جمهورية روسيا الاتحادية والشركات الراغبة في الاستفادة من الحلول التمويلية المبتكرة التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.

ريادة الأعمال تفكير وعمل وتفاعل

من جهتها، قالت نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): نسعى من حضورنا ملتقى الأعمال بين الشارقة وروسيا، إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، وتشجيع جيل الشباب على استغلال الفرص في عالم ريادة الأعمال، بوصلهم بالتجارب العالمية الرائدة التي اختارت الشارقة مقراً لتطوير أعمالها؛ فالإمارة تثبت يوماً بعد يوم أنها مركز عالمي للابتكار والإبداع، وأن ريادة الأعمال أساس التنمية والازدهار، وأنها ليست مجرد ممارسة اقتصادية، بمقدار ما هي طريقة تفكير وعمل وتفاعل مع مجتمعات الأعمال العالمية، تمكّننا في مجملها من خلق مستقبل أفضل لبلادنا.

استثمر في الشارقة

بدورها، قالت مريم راشد بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: في سياق النقاشات التي أجريناها في الملتقى الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، نؤكد أن المجلس يوفر لسيدات الأعمال، ومن بينهن سيدات الأعمال الروسيات، فرصة فريدة للنمو والتقدم في مشهد الأعمال الحيوي لإمارة الشارقة، فنحن نؤمن بأهمية تمكين السيدات في عالم الأعمال، وعبر أكثر من عقدين بذلنا جهوداً حثيثة، وبعضوية أكثر من 2200 سيدة من مختلف الجنسيات في عدة قطاعات وصناعات متنوعة، يهدف المجلس إلى ترسيخ النجاح وتعزيز ريادة الأعمال في الإمارة.

وأضافت: تتضمن محفظتنا 45 مبادرة تقدم منصة لتنمية المهارات وإثراء المواهب، ويمكن لسيدات الأعمال الروسيات، تحقيق طموحاتهن وتطلعاتهن عبر برامجنا المتكاملة التي تسهم في تعزيز البيئة الصديقة للأعمال في الشارقة، والاستفادة من برامجنا التدريبية التي تقدم رؤى متعمقة في حالة السوق القائمة، واكتساب خبرة كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي الملتقى في إطار مسعى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) إلى دعم وتعزيز الروابط مع مجتمع المستثمرين، كما يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا والشارقة، وإبراز المزايا التنافسية للإمارة باحتسابها من أبرز الوجهات وأكثرها ملاءمة للاستثمار التجاري والصناعي، عبر عرض مجموعة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الشارقة للمستثمرين الروس.