الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الرابع مع تراجع عوائد سندات الخزانة

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت لليوم الرابع على التوالي مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.90 نقطة، أو 0.25%، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.35 نقاط، أو 0.19%، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 56.37 نقطة، أو 0.42%.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حتى بعد بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 29 سبتمبر. وخسر العائد على سندات عشر السنوات أكثر من 5 نقاط أساس إلى 4.59٪. وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.993%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% لشهر سبتمبر، متجاوزاً تقديرات داو جونز التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3%. وعلى الرغم من أنها أعلى قليلاً مما توقعه الاقتصاديون، فإن رقم سبتمبر لا يزال يمثل تباطؤاً عن زيادة أسعار المنتجين بنسبة 0.7٪ في الشهر السابق.

ودعم ارتفاع الأسهم استحواذ شركة إكسون موبيل، على شركة بايونير للموارد الطبيعية، في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 59.5 مليار دولار، وهي أكبر عملية اندماج تم الإعلان عنها في وول ستريت هذا العام. وارتفعت أسهم بايونير 1.7%، بينما تراجعت أسهم إكسون موبيل بنحو 4.5%.