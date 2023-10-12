بيانات معدل التضخم تواصل الارتفاع في أمريكا بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر

ارتفع مقياس أسعار الجملة في أمريكا أكثر من المتوقع خلال سبتمبر، مما يشير إلى ضغوط التضخم المتزايدة على الاقتصاد الأمريكي.

أفادت وزارة العمل بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع تامة الصنع التي يدفعها المنتجون، ارتفع بنسبة 0.5 % خلال الشهر، مقابل تقديرات مؤشر داو جونز لارتفاع بنسبة 0.3 %. وكان ذلك أقل من الزيادة البالغة 0.7 % في أغسطس.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3 %، مقابل التوقعات البالغة 0.2 %. وباستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2 %.

وذلك تماشياً مع التقديرات. ولم تظهر الأسواق سوى رد فعل معتدل على إصدار مؤشر أسعار المنتجين، مع انخفاض طفيف في العقود الآجلة للأسهم وعائدات سندات الخزانة عن أدنى مستوياتها على الرغم من أنها لا تزال سلبية في معظم الإصدارات الأطول أجلاً.

وجاءت الضغوط التضخمية في المقام الأول من سلع الطلب النهائي، التي ارتفعت بنسبة 0.9 % على أساس شهري، في حين ارتفعت الخدمات بنسبة 0.3 %.

وجاءت معظم الزيادة في أسعار السلع من البنزين، الذي قفز بنسبة 5.4 %، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 %. وارتفعت أسعار الطاقة على نطاق واسع بنسبة 3.3 %. وارتفعت أسعار السلع الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1 % فقط، وهو ما يعكس تطبيع سلاسل التوريد.

وفي جانب الخدمات، ارتفعت أسعار خدمات الطلب النهائي ناقص التجارة والنقل والتخزين بنسبة 0.3 %، في حين ارتفعت تكاليف خدمات تجارة الطلب النهائي بنسبة 0.5 %. وفي فئة الخدمات أيضاً، ارتفعت تكاليف خدمات الودائع في البنوك التجارية بنسبة 13.9 %.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 2.2 %، وهي أكبر حركة منذ أبريل. وتباطأت وتيرة الـ 12 شهراً إلى 0.2 % في يونيو ولكنها آخذة في الارتفاع منذ ذلك الحين.