نتائج مخيبة للآمال لـ «إل في إم إتش».. وثروة الملياردير برنارد أرنو تتراجع 6.4 مليارات دولار

تراجع سهم شركة «إل في إم إتش» LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة بدرجة حادة بعد أن أعلنت الشركة عن تباطؤ أسوأ من المتوقع في إيراداتها في الربع الثالث، مع انخفاض الإنفاق على السلع الفاخرة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

انخفض سهم الشركة 6.6 % إلى 689.4 يورو في التعاملات الصباحية، وهو أدنى مستوى له منذ 29 ديسمبر 2022، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد في أعقاب نتائج الربع الثالث للشركة التي أظهرت نمواً في الإيرادات بنسبة 9 % والتي جاءت أقل من توقعات المحللين البالغة 10 % بانخفاض من 17 % في الربع السابق.

في حين سجّل قسم الأزياء والسلع الجلدية وهو أكبر قسم في الشركة، نمواً على أساس سنوي نسبته 9 % في الربع الثالث، بانخفاض حاد عما حققه من نمو في النصف الأول من العام وبلغ قدره 20 %.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقابل نمو بنسبة 20 % في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لتقديرات فوربس، يعد برنارد أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH، ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك.

وبلغ صافي ثروته المقدرة 179.1 مليار دولار، بانخفاض 6.4 مليارات دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

على الرغم من هذا، لا يزال أرنو متقدماً بأريحية على مؤسس أمازون جيف بيزوس الذي تبلغ ثروته 152.3 مليار دولار، ويحتل المركز الثالث في قائمة فوربس اللحظية للمليارديرات.