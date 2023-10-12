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«الاتحاد للطيران» تكرم «بن حم للسفريات»

10/12/2023 3:23:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرمت شركة الاتحاد للطيران «مجموعة بن حم للسفر والسياحة» لتحقيقها أعلى معدلات مبيعات في أبوظبي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتقديراً منها للجهود المتميزة التي تقوم بها والإسهامات الكبيرة في دعم قطاع الطيران في الدولة، قامت «الاتحاد للطيران» بتقديم شهادة تقدير لشركة «بن حم للسفريات» عرفاناً بجهودها في توفير خدمات متميزة للعملاء والقدرة على تلبية احتياجاتهم بأعلى معايير الجودة والكفاءة، واستلم التكريم نبيل الصايغ مدير «بن حم للسفريات» من قبل إدريس براجا مدير عام طيران الاتحاد.

وقال الشيخ أحمد بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم: نفخر بشركة بن حم للسفريات كإحدى أكثر الشركات ابتكاراً، حيث تمتاز بالتفوق الرقمي وتطوير تقنيات السفر والسياحة في دولة الإمارات والمنطقة.

وتابع هذا التكريم يضيف لنا الكثير، ويلقي علينا مسؤولية مضاعفة الجهود لمواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائنا في دولة الإمارات والمنطقة، ونسعى دائماً لخدمة عملائنا بتقديم أفضل الباقات لقضاء أجمل العطلات حول العالم.

وأكد بن حم ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على المكانة التي وصلت إليها الشركة من خلال ما تقدمه من خدمات متميزة وحلول متكاملة في شتى مجالات قطاع السياحة والسفر.


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