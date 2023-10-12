محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (18) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، برئاسة معالي طلال حميد بالهول، وعضويّة كل من: عوض حاضر المهيري نائباً للرئيس، وتميـــم محمد المهيـــري، ود. رياض محمد بالهـول، وسيف عبيـد المنصـوري، وفيــصل محمد العوضـي، إضافة إلى المُـديـــر التنفيــــذي لمـركز دبي للأمن الاقتصادي.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
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