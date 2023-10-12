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محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي

10/12/2023 3:23:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (18) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، برئاسة معالي طلال حميد بالهول، وعضويّة كل من: عوض حاضر المهيري نائباً للرئيس، وتميـــم محمد المهيـــري، ود. رياض محمد بالهـول، وسيف عبيـد المنصـوري، وفيــصل محمد العوضـي، إضافة إلى المُـديـــر التنفيــــذي لمـركز دبي للأمن الاقتصادي.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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