بالجنسيات والأعداد .. آخر إحصائيات القتلى والمفقودين الأجانب في هجوم حماس

قتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس عقب الهجوم الذي شنّته السبت على إسرائيل.

وكان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصا، وفق منظمة غير حكومية.

فيما يأتي جنسيات القتلى والمصابين خلال الهجوم:

- تايلاند: 20 قتيلا و14 رهينة

قتل 20 تايلانديا وأصيب 13 وتمّ أسر 14، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية الأربعاء.

وطلب أكثر من 5 آلاف تايلاندي العودة إلى بلادهم، وفق الوزارة.

- الولايات المتحدة: 14 قتيلا على الأقل ومفقودون

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء مقتل 14 أمريكيًا على الأقل، مؤكدا في الوقت ذاته وجود آخرين بين الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

- النيبال: 10 قتلى

قتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم، إحدى المستوطنات التي هاجمتها حماس، على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب الأحد.

وأشارت السفارة إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى بينما يجري البحث عن شخص خامس.

وكان في كيبوتس ألوميم 17 طالبا وقت الهجوم.

فرنسا: عشرة قتلى و18 مفقودا

أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أن عشرة فرنسيين قتلوا.

وأضافت أن 18 شخصا ما زالوا مفقودين ويرجّح أن يكون بعضهم اختطف.

إسبانيا: قتيلة واحدة

قتلت إسبانية تحمل كذلك الجنسية الإسرائيلية في الهجوم وفق وزارة الخارجية. وقالت الصحافة الأربعاء إنها كانت في التاسعة والعشرين من عمرها وتؤدي الخدمة العسكرية في ثكنة قريبة من غزة.

- الأرجنتين: سبعة قتلى و15 مفقودا

أكّدت وزارة الخارجية الأرجنتينية الاثنين أن سبعة من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون.

- روسيا: أربعة قتلى و6 مفقودين

أفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل أربعة روسيين-إسرائيليين.

وأكّدت أن ليست لديها معلومات عن رهائن محتملين، لكنها قالت إن ستة مواطنين روس في عداد المفقودين.

- أوكرانيا: ثلاثة قتلى

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية الأربعاء مقتل ثلاثة من مواطنيها، مشيرة الى أن ستة لا يزالون في عداد المفقودين.

- المملكة المتحدة: قتيلان

قتل مواطنان بريطانيان على ما أكدت أسرتاهما. وكان أحدهما وهو ناثانيل يونغ (20 عاما)، يخدم في الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء إن "عددا كبيرا" من مزدوجي الجنسية البريطانية-الإسرائيلية حوصروا في القتال.

وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الأربعاء الى مخاوف من مقتل أو خطف 17 بريطانيا بينهم أطفال.

- أذربيجان: قتيل واحد

أعلنت وزارة الخارجية في باكو الأربعاء أن مواطنا من أذربيجان قُتِل.

- البيرو: قتيلان وثلاثة مفقودين

أعلنت وزارة الخارجية البيروفية الثلاثاء مقتل مواطنين بيروفيَين. وهناك ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

- كندا: ثلاثة قتلى و3 مفقودين

قالت الحكومة الكندية إن ثلاثة كنديين قتلوا وأن ثلاثة ما زالوا مفقودين.

- البرازيل: قتيلان

أكّدت وزارة الخارجية البرازيلية الثلاثاء مقتل اثنين من مواطنيها يحملان الجنسية الإسرائيلية.

- كمبوديا: قتيل

قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالبا كمبوديّا قتل.

- ألمانيا: العديد من الرهائن

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية الأحد أن عددا من مزدوجي الجنسية اختطفوا.

وقالت والدة شاني لوك البالغة 22 عاما لمجلة "دير شبيغل" إنها تعرفت على ابنتها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لشابة ترقد على ما يبدو فاقدة للوعي ووجهها إلى الأسفل في شاحنة صغيرة في غزة على متننها رجال مسلحون.

وأوضحت ريكاردا لوك للمجلة أن ابنتها كانت تحضر مهرجان الموسيقى.

الفلبين: قتيلان وثلاثة مفقودين

أعلنت السفارة الفلبينية في إسرائيل الأربعاء مقتل امرأة (33 عاما) ورجل (42 عاما) في هجوم على مزرعة تعاونية قرب الحدود مع غزة. ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

النمسا: ثلاثة مفقودين

قالت وزارة الخارجية النمساوية إن ثلاثة مواطنين نمسويين-إسرائيليين يقيمون في جنوب إسرائيل بشكل منفصل قد يكونون بين المختطفين.

- تشيلي: مفقودان

أكدت وزارة الخارجية التشيلية الاثنين أن مواطنَين من تشيلي مفقودان. وكان الزوجان يعيشان في كيبوتس قرب حدود إسرائيل مع غزة.

- إيطاليا: مفقودان

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن اسرائيليَين-إيطاليَين مفقودان. وأضاف "لم يحدَّد مكانهما ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية".

- باراغواي: مفقودان

قالت حكومة باراغواي إن مواطنَين من باراغواي كانا يعيشان في إسرائيل مفقودان دون تقديم تفاصيل إضافية.

- سريلانكا: مفقودان

قال سفير سريلانكا لدى إسرائيل الثلاثاء إن مواطنَين في عداد المفقودين.

- تنزانيا: مفقودان

قال سفير تنزانيا لدى إسرائيل لفرانس برس إن مواطنَين تنزانيَين مفقودان.

- المكسيك: رهينتان

كتبت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا على منصة إكس، أن مكسيكيَين أخذا رهينتين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

- كولومبيا: رهينتان

قال سفير إسرائيل لدى كولومبيا على منصة إكس إن كولومبيَين كانا في مهرجان "سوبرنوفا" الموسيقي مفقودان.

وأكدت الحكومة الكولومبية أن اثنين من مواطنيها كانا في المهرجان وأنها تحاول المساعدة في تحديد مكانهما.

- بنما: مفقود

قالت حكومة بنما إن أحد مواطنيها مفقود.

- إيرلندا: مفقود

أكدت الحكومة الإيرلندية أن امرأة إيرلندية-إسرائيلية مفقودة.



