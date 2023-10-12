أحمد بن محمد: «الرقمنة» مسار ضروري لتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية ومواكبة التطور التقني العالمي

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ضرورة الاستمرار في رقمنة مختلف مناحي الحياة في دبي وخلق بيئة مواتية توفر أعلى مستويات جودة الحياة وتمكين الاقتصاد من مواصلة النمو بما يحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية“D33”كي تظل دبي نموذجاً عالمياً متقدماً للعيش والتنمية الاقتصادية المبنية على الابتكار والاستثمار في تقنيات المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة مقر "هيئة دبي الرقمية" حيث كان في استقبال سموه، معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وسعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني بهيئة دبي الرقمية، وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، ومطر الحميري، الرئيس التنفيذي لحكومة دبي الرقمية بهيئة دبي الرقمية، وسعادة عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع الأنظمة وخدمات الامن السيبراني بمركز دبي للأمن الالكتروني، وسعادة طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية .

تأتي الزيارة في إطار حرص سمو الشيخ أحمد بن محمد على متابعة سير العمل وكيفية تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية، وآلية تنفيذ المشاريع والبرامج والخدمات والمنتجات الرقمية المقدمة والجهود المندرجة ضمن الاستراتيجية وفق خارطة طريق شاملة بالتعاون مع كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، بهدف رقمنة الحياة في دبي لتكون عاصمة رقمية عالمية.

وأثنى سموّه على التقدّم المتحقق في تنفيذ مستهدفات المشاريع المندرجة ضمن الخطة الاستراتيجية، وأشاد بجهود الفرق المختلفة وما تتميز به من فكر ابتكاري وبمستوى رفيع من التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، ما يسهم في تعزيز المكانة الرائدة لدبي مدينة نموذجية في قيادة التحوّلات الرقمية وتطبيقها في شتى مجالات الحياة من اقتصاد وصحة وتعليم ومنظومة عمل حكومي وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ضرورة تعزيز الجهود بشكل مستمر لتطوير الحلول الرقمية التي تلبّي احتياجات مختلف فئات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم، وتدعم البيئة الجاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، لافتاً إلى أهمية الترابط والشمولية في تأمين البيئة الداعمة للاقتصاد الرقمي وللمجتمع الرقمي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وأجندة دبي الاقتصادية“D33” الهادفة لكي تكون دبي المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً وازدهاراً.

وشدّد سموه على ضرورة الانتقال بمستوى الخدمات إلى أعلى درجات الاستباقية عبر الاستثمار في تقنيات البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي للتعرف على الاحتياجات الفعلية لفئات المتعاملين وتصميم تجربة المتعامل بفكر "الخدمة الاستباقية".

ورحّب سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية بزيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقال إن متابعة القيادة الرشيدة لبرامج الهيئة والدعم الذي تقدمه في هذا السياق يشكل حافزاً قوياً لمسارعة الخطى في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، باستلهام رؤى قادتنا وتوجيهاتهم، وفي إطار كامل من الالتزام التام بمستهدفات أجندة دبي“D33” لتظل دبي في صدارة الاقتصاد الرقمي ومركز جذب عالمي للاستثمارات.

وأضاف سعادته: " ماضون في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية، مستندين إلى روح التعاون والتفاعل الإيجابي بين الجهات الحكومية، ومعتمدين على مواهب كوادرنا الوطنية التي لا تدخر جهدا في إنجاز المهام الموكلة بها، انطلاقاً من عمق انتمائها لوطنها وولائها لقيادتها".

واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد إلى شرح من فريق العمل حول مشاريع الهيئة ومنها مشروع لوحة دبي التي تعرض مختلف البيانات ومؤشرات دبي في مكان واحد لوضعها بين يدي المسؤولين وصناع القرار والجهات ذات الصلة.

واطلع سموه على مشروع "فال دبي" المبتكر الذي يرصد بالأرقام والبيانات الدقيقة مستوى رضا الجمهور عن مختلف المرافق والخدمات المقدمة في كل قطاعات إمارة دبي.

وقدم الفريق عرضاً أيضا عن مشروع "المها" وهو نظام مسح متطور يكتشف جميع الأصول الرقمية لجهات دبي الحكومية في الشبكة المعلوماتية سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، ويمكنه الكشف عن الثغرات الموجودة في هذه الأصول الرقمية مع تصنيف خطورة تلك الثغرات بدقة عالية وتوفير السبل المُثلى لمعالجتها.

وتم كذلك عرض لمحة عن نظام "مرقاب" الذي يتابع شبكات المؤسسات ويكشف الأنشطة المشبوهة والحوادث الأمنية عند وقوعها، فضلا عن تنبيه المؤسسات حول كيفية معالجة الحوادث المشبوهة أو العمليات الخبيثة.

ومن المشاريع المركزية المهمة التي اطلع عليها سموه المشروع الوطني "الهوية الرقمية" التي زاد عدد المشتركين المسجلين فيها على 6 ملايين شخص على مستوى الدولة.

واطلع سموه على آخر تحديثات تطبيق "دبي الآن"، الموحّد لخدمات المدينة، والذي يهدف الى تسهيل حياة الناس ويضمن وصولاً سهلاً لأكثر من 170 خدمة من الخدمات التي تقدمها 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وعرض فريق دبي الرقمية ملامح التقدم المتحقق في مسار استراتيجية دبي الرقمية نحو تعزيز البيئة الرقمية الموثوقة والقوية بما يشكل أرضية داعمة للاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، من خلال المحاور السبعة التي تقوم عليها الاستراتيجية وهي: المدينة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والبيانات والإحصاء، والمواهب الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والتنافسية الرقمية.

وتسعى الاستراتيجية إلى مضاعفة الاقتصاد الرقمي وتحقيق نسبة 90 في المائة في نسبة جودة الحياة الرقمية، وتقديم 50 تجربة رقمية سلسة ومتصلة واستباقية وتنبؤية ذات أثر إيجابي على المجتمع، فيما تشمل المستهدفات أيضاً تأهيل 50 ألفاً من الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لقيادة التحوّل الرقمي في المرحلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة اطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على استعدادات دبي الرقمية ومختلف الجهات الحكومية المشاركة في معرض جيتكس غلوبال 2023، إذ تستضيف المنصة الرئيسية لحكومة دبي أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة في مكان واحد لعرض آخر ما توصلت إليه دبي في مسيرة التحول الرقمي بمختلف أبعادها ومجالاتها.

كما التقى سموه بالكوادر الشابة العاملة في الهيئة وحثهم على مواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، والإلمام بتقنيات المستقبل وكيفية توظيفها بأسلوب يخدم الأهداف الاستراتيجية لدبي، ودعاهم إلى أن يكونوا أصحاب إسهامات واضحة في بناء نموذج عالمي لمدينة رقمية مستدامة ومتطورة.



