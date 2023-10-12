استخبارات كييف تتوقع شحّ المساعدات الغربية العام المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجّح كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن تعاني بلاده من شح المساعدات الغربية، اعتبارا من منتصف العام المقبل.



وقال بودانوف في حديث لصحيفة "أوكراينسكا برافدا"، إن المساعدات العسكرية من الدول الغربية ستستمر بشكل طبيعي حتى منتصف عام 2024، ولكن لاحقا سيعتمد ذلك على تطور الوضع وعلى أوكرانيا نفسها.

وشدد على أنه سيتعين على سلطات كييف شرح احتياجاتها للدول الغربية وأشار إلى ضرورة إنتاج المعدات العسكرية في أوكرانيا نفسها.



في وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا إلى ما لا نهاية.



وقال: "أعلنا عن تخصيص 200 مليون دولار وسنستمر في المساعدة بقدر ما نستطيع، لكن المساعدة لن تكون إلى ما لا نهاية".

RT