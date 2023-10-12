استخبارات كييف تتوقع شحّ المساعدات الغربية العام المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجّح كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن تعاني بلاده من شح المساعدات الغربية، اعتبارا من منتصف العام المقبل.
وقال بودانوف في حديث لصحيفة "أوكراينسكا برافدا"، إن المساعدات العسكرية من الدول الغربية ستستمر بشكل طبيعي حتى منتصف عام 2024، ولكن لاحقا سيعتمد ذلك على تطور الوضع وعلى أوكرانيا نفسها.
وشدد على أنه سيتعين على سلطات كييف شرح احتياجاتها للدول الغربية وأشار إلى ضرورة إنتاج المعدات العسكرية في أوكرانيا نفسها.
في وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا إلى ما لا نهاية.
وقال: "أعلنا عن تخصيص 200 مليون دولار وسنستمر في المساعدة بقدر ما نستطيع، لكن المساعدة لن تكون إلى ما لا نهاية".
RT
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