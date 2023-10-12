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باحث بالشأن الإسرائيلي لـ الوكيل: إسرائيل تعاني أزمة تباطؤ بتقديم الخدمات لعدم وجود عمالة

10/12/2023 3:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رصد
قال المؤرخ والباحث بالشأن الإسرائيلي من حيفا الدكتور جوني منصور إن إسرائيل تعاني من أزمة تباطؤ في تقديم الخدمات في عدة قطاعات منها الإنشاءات والبنوك والمؤسسات التابعة لإسرائيل بسبب عدم وجود عمالة.
وأضاف منصور خلال اتصال هاتفي من حيفا عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس، أن العمالة الفلسطينية من قطاع غزة في داخل الأراضي المحتلة متوقفة بالإضافة إلى عمالة الضفة.
ونوه أن إسرائيل لا تستطيع استقدام عمالة وافدة من خارج فلسطين ويوجد لديها نقص من العمالة الوافدة الفلسطينية بسبب توقفها .
ولفت أن العاملين الإسرائيليين غادروا أماكن عملهم لتجنيدهم بالجيش بسبب الحرب مؤكدا أن إسرائيل تصرف لهم رواتب مما يزيد من كلفة الفاتورة الاقتصادية المدنية عليها.
وقال إن تكلفة الحرب الحالية على إسرائيل قد تصل إلى مليارات الدولارات أمريكي إذا استمرت الحرب لمدة 3 أسابيع مؤكداً أن التكلفة تزداد مع استمرار الحرب .
وتابع " يوجد توجه في الأراضي المحتلة لرفع الضرائب بسبب الإقبال على الأسواق ورفع أسعار المواد الغذائية وفق بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية ".




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