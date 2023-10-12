نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ الوكيل: استمرار انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 37 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين من قطاع غزة الدكتور تحسين الأسطل إن قطاع غزة يشهد حالياً انقطاع للكهرباء لأكثر من 37 ساعة متواصلة.
وأضاف الأسطل خلال اتصال هاتفي من غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن القطاع يعاني من انقطاع للإنترنت والاتصالات والمياه بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المستمر .
وأكد أنه لا يوجد أي سرير في المستشفيات لاستقبال أي مصاب فلسطيني نتيجة قصف الاحتلال منوهاً أن الكوادر الطبية تعالج المصابين على الأرصفة والشوارع .
وشدد أن الكارثة التي يعيشها الفلسطينيين في قطاع غزة يتحمل مسؤوليتها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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