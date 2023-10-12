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نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ الوكيل: استمرار انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 37 ساعة

10/12/2023 3:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين من قطاع غزة الدكتور تحسين الأسطل إن قطاع غزة يشهد حالياً انقطاع للكهرباء لأكثر من 37 ساعة متواصلة.
وأضاف الأسطل خلال اتصال هاتفي من غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن القطاع يعاني من انقطاع للإنترنت والاتصالات والمياه بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المستمر .
وأكد أنه لا يوجد أي سرير في المستشفيات لاستقبال أي مصاب فلسطيني نتيجة قصف الاحتلال منوهاً أن الكوادر الطبية تعالج المصابين على الأرصفة والشوارع .
وشدد أن الكارثة التي يعيشها الفلسطينيين في قطاع غزة يتحمل مسؤوليتها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.




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