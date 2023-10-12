صحيفة غربية تسخر من مفهوم زيلينسكي لمعنى كلمة التضامن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتبت صحيفة Myśl Polska أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتبر أي دولة يتوجه إليها لطلب الدعم حليفا رئيسيا لنظامه، وفي حال رفض الطرف الآخر المساعدة يتهمه بالتحالف مع روسيا.وأضافت الصحيفة: "يشتهر زيلينسكي بمقدرته العالية على تقدير المساعدات المقدمة من الدول الأخرى فقط عندما يتوقع منها تقديم المزيد من الدعم، فعندما يتوجه لزيارة بولندا يصفها بأنها "حليف رئيسي لأوكرانيا" وعندما يتوجه إلى برلين تصبح ألمانيا حليفا رئيسيا، وعندما يكون في أوتاوا تصبح كندا الحليف، وهكذا".



وأضافت أن زيلينسكي يفقد ذاكرته بمجرد مغادرته أراضي الدول التي وصفها بأنها "حليف رئيسي لأوكرانيا"، وينسى المساعدات المقدمة له من هذه الدول لحظة مغادرته، أما في حال رفض طلباته فيتهم هذه الدول بالعمل لصالح روسيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن "تصرفات زيلينسكي أظهرت أكثر من مرة أن مفهوم "التضامن" بالنسبة له، يعني التضحية غير المشروطة من قبل الدولة التي تقدم المساعدات لأوكرانيا".



وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين أوكرانيا وبولندا تدهورت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة بسبب قضية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر دول أوروبا المجاورة.



وفي الـ15 من سبتمبر الماضي، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد 4 أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى عدة دول في الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بمراقبة الصادرات.



وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية من جانب واحد، ما دفع أوكرانيا إلى تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

RT