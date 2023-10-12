السعودية : القبض على عدد من الأشخاص بتهمة إطلاق نار ودهس متعمد -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إطلاق النار والدهس المتعمد" بمحافظة الخرج، بعد ساعات من رواج مقطع فيديو وثق الحادثة.
ونقل جهاز الأمن العام عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض قوله "إن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين كافة في الحادثة.
وأشار إلى أنها وقعت بعد خلاف سابق بينهم نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين، أحدهما في حالة حرجة.
وصرح المتحدث بأنه سيتم القبض على من وثق ونشر الفيديو لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
روسيا اليوم
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