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السعودية : القبض على عدد من الأشخاص بتهمة إطلاق نار ودهس متعمد -فيديو

10/12/2023 3:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إطلاق النار والدهس المتعمد" بمحافظة الخرج، بعد ساعات من رواج مقطع فيديو وثق الحادثة.
ونقل جهاز الأمن العام عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض قوله "إن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين كافة في الحادثة.
وأشار إلى أنها وقعت بعد خلاف سابق بينهم نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين، أحدهما في حالة حرجة.
وصرح المتحدث بأنه سيتم القبض على من وثق ونشر الفيديو لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.


روسيا اليوم

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